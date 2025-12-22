"Alles nicht leicht" - Sorge um geknickten ÖSV-Star Feller in Pariasek-Interview

Im vergangenen Winter war er der Mann, den es im Slalom zu schlagen galt. Heuer läuft es für ÖSV-Star Manuel Feller dagegen noch nicht nach Wunsch. In einem Interview mit Star-Moderator Rainer Pariasek wirkt der ÖSV-Star besonders geknickt.

Nach einer schwierigen Vorbereitung, geprägt von Rückenproblemen und Planänderungen, kommt Manuel Feller in dieser Saison bislang nicht richtig in Schwung. Zwar zeigte der 33-Jährige im zweiten Durchgang des Slaloms von Alta Badia eine klare Leistungssteigerung, doch im Zielraum präsentierte sich der Tiroler ungewohnt niedergeschlagen.

© Getty

„Allgemein ist es ein bisschen schwierig momentan"

Im Gespräch mit ORF-Moderator Rainer Pariasek sprach Feller offen über seine Situation: „Ich habe schon gemerkt, dass bei gewissen Passagen nicht so der Zug dahinter ist.“ Noch deutlicher wurde er wenig später: „Allgemein ist es ein bisschen schwierig momentan. Auch abseits der Piste. Die Pause brauche ich jetzt, um im Kopf zu resetten.“

Auf Nachfrage, was ihn abseits der Strecke belastet, blieb der Slalom-Star bewusst vage. „Das geht jetzt eigentlich keinen was an. Aber alles nicht so leicht“, erklärte Feller – ein Satz, der viele Sport-Fans ratlos zurücklässt.

© Getty

Ob gesundheitliche Probleme eine Rolle spielen oder private Belastungen den Athleten bremsen, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Unsicherheit abseits der Piste scheint sich auch auf die sportlichen Leistungen auszuwirken.