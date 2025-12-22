Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Manuel Feller
© gepa

"Geht keinen was an"

"Alles nicht leicht" - Sorge um geknickten ÖSV-Star Feller in Pariasek-Interview

22.12.25, 14:21
Teilen

Im vergangenen Winter war er der Mann, den es im Slalom zu schlagen galt. Heuer läuft es für ÖSV-Star Manuel Feller dagegen noch nicht nach Wunsch. In einem Interview mit Star-Moderator Rainer Pariasek wirkt der ÖSV-Star besonders geknickt. 

Nach einer schwierigen Vorbereitung, geprägt von Rückenproblemen und Planänderungen, kommt Manuel Feller in dieser Saison bislang nicht richtig in Schwung. Zwar zeigte der 33-Jährige im zweiten Durchgang des Slaloms von Alta Badia eine klare Leistungssteigerung, doch im Zielraum präsentierte sich der Tiroler ungewohnt niedergeschlagen.

Feller
© Getty

„Allgemein ist es ein bisschen schwierig momentan"

Im Gespräch mit ORF-Moderator Rainer Pariasek sprach Feller offen über seine Situation: „Ich habe schon gemerkt, dass bei gewissen Passagen nicht so der Zug dahinter ist.“ Noch deutlicher wurde er wenig später: „Allgemein ist es ein bisschen schwierig momentan. Auch abseits der Piste. Die Pause brauche ich jetzt, um im Kopf zu resetten.“

Auf Nachfrage, was ihn abseits der Strecke belastet, blieb der Slalom-Star bewusst vage. „Das geht jetzt eigentlich keinen was an. Aber alles nicht so leicht“, erklärte Feller – ein Satz, der viele Sport-Fans ratlos zurücklässt.

Feller
© Getty

Ob gesundheitliche Probleme eine Rolle spielen oder private Belastungen den Athleten bremsen, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Unsicherheit abseits der Piste scheint sich auch auf die sportlichen Leistungen auszuwirken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden