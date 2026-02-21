Alles zu oe24VIP
Mandlbauer
© Getty

Schreck-Moment

Österreicher schocken mit Horror-Sturz im Bob

21.02.26, 12:12
Teilen

Die Crew um Jakob Mandlbauer kam im 2. Lauf zu Sturz.

Schock-Moment am vorletzten Tag der Olympischen Spiele in Cortina. Der österreichische Viererbob um Jakob Mandlbauer kam im zweiten von vier Läufen zu Sturz. Das Team hatte den ganzen Lauf große Probleme und verlor dann in der neunten Kurve die Kontrolle

Mandlbauer
© Getty

Besonders gefährlich: Der Bob raste nach dem Sturz noch unkontrolliert bis ins Ziel. 

Mandlbauer
© Getty

Drei der vier Fahrer sind schon aus dem Bob gestiegen.

Mandlbauer
© Getty

Noch gibt es keine Informationen, wie es dem vierten Athleten geht.

