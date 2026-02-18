Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper gesund&fit
Gesund & Fit
Startseite Astro Beauty Diät Fitness Gesund Medizin Wellness
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. gesund&fit
  3. Gesund
Fasten-Check! So verändert sich Ihr Körper beim Fasten von Zucker, Alkohol & Kaffee
© Getty Images

40-Tage-Verzicht

Fasten-Check! So verändert sich Ihr Körper beim Fasten von Zucker, Alkohol & Kaffee

18.02.26, 13:23
Teilen

in der Fastenzeit auf Zucker, Alkohol oder Koffein verzichten? Eine große Herausforderung, aber auch sehr gesund. Wir verraten Ihnen, wann der Entzug am härtesten ist und ab wann die gesundheitlichen Vorteile kicken!  

Die Fastenzeit ist da! Doch was bringt es wirklich, sechs Wochen lang auf die liebsten Laster zu verzichten? Ob süße Sünden, das Glas Wein am Abend oder der Wachmacher am Morgen, wer jetzt konsequent bleibt, triggert eine wahre Kettenreaktion in seinem Körper. 

1. Zucker-Fasten: Vom Entzugs-Kopfschmerz zum Super-Glow 

Verzicht auf Zucker ist für viele die Königsdisziplin. In den ersten Tagen schlägt der Körper Alarm: Müdigkeit, fiese Kopfschmerzen und echte Konzentrationsstörungen quälen uns, weil die schnelle Energie fehlt. Doch das Durchhalten lohnt sich! 

Fasten-Check! So verändert sich Ihr Körper beim Fasten von Zucker, Alkohol & Kaffee
© Getty Images
  • Stoffwechsel: Nach der Anpassung stabilisiert sich der Blutzucker. Die Folge: Keine Heißhungerattacken mehr! Der Körper optimiert die Fettverbrennung.
  • Hautbild: Weniger Zucker bedeutet weniger Entzündungen. Viele berichten von einem regelrechten „Glow“ und reiner Haut.
  • Darm-Sanierung: Blähungen und Völlegefühl verschwinden, da schädliche Bakterien schlichtweg „verhungern“.
  • Geschmack: Nach 40 Tagen schmeckt ein Apfel plötzlich so süß wie eine Praline. 

Lesen Sie auch

2. Alkohol-Fasten: Die 6-Wochen-Kur für die Leber

Alkohol ist eine Kalorienbombe und Gift für den Schlaf. Wer die Flasche 40 Tage stehen lässt, bemerkt schnell eine krasse Veränderung:

Fasten-Check! So verändert sich Ihr Körper beim Fasten von Zucker, Alkohol & Kaffee
© Getty Images
  • Gewichtsabnahme: Schon nach zwei Wochen purzeln die Pfunde, da die flüssigen Kalorien wegfallen.
  • Schlaf-Upgrade: Der Schlaf wird tiefer, Sie wachen morgens erholter auf und sind im Alltag deutlich leistungsfähiger.
  • Das 4-Wochen-Wunder: Nach einem Monat sinkt der Blutdruck, das Immunsystem wird zum Schutzschild und die Haut wirkt straffer.
  • Blutwerte-Check: Nach sechs Wochen regenerieren sich die Blutwerte massiv. Nicht nur die körperliche, auch die psychische Gesundheit erreicht ein neues Level! 

3. Kaffee-Fasten: Die Wahrheit über den Wachmacher

Kaffee-Verzicht ist in den ersten 72 Stunden die Hölle. Da sich die Blutgefäße im Gehirn wieder weiten, sind starke Kopfschmerzen und extreme Reizbarkeit fast vorprogrammiert. Doch wer den „Koffein-Kater“ übersteht, profitiert enorm: 

Fasten-Check! So verändert sich Ihr Körper beim Fasten von Zucker, Alkohol & Kaffee
© Getty Images
  • Dauer-Energie: Das tägliche Nachmittagstief (wenn das Koffein nachlässt) fällt komplett weg. Ihr Energieniveau wird stabil.
  • Stress-Stopp: Ohne Kaffee produziert der Körper weniger Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin. Die Nebennieren können endlich aufatmen.
  • Herz-Kreislauf-Ruhe: Der Blutdruck normalisiert sich und das Herz schlägt in einem ruhigeren Rhythmus. 

 

Die ersten drei Tage sind bei jedem Verzicht eine Belastungsprobe. Doch wer die 40 Tage durchzieht, belohnt sich mit einem völlig neuen Körpergefühl!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen