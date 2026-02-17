Unsichtbare Gefahr: So gefährlich ist Faschingsschminke wirklich

Heute ist Faschingsdienstag! Ob als wilder Löwe, glitzernder Schmetterling oder klassischer Clown: Für viele gehört die bunte Bemalung heute einfach dazu. Doch Vorsicht: Hinter der farbenfrohen Maske lauert oft eine unsichtbare Gefahr für unsere Haut und Gesundheit.

Es sollte ein unbeschwerter Tag sein. Doch für die Haut und die Gesundheit kann der Fasching schnell zur Gefahr werden, denn damit die Verwandlung perfekt ist, greifen wir zu grellen Farben und dicken Pasten. Was viele nicht wissen: In der Faschingsschminke verstecken sich oft bedenkliche Inhaltsstoffe, die weit mehr als nur ein harmloses Jucken auslösen können. Wir verraten, worauf Sie jetzt unbedingt achten sollten und wie Sie trotzdem sicher feiern können.

Der Giftcocktail: Mineralöle in Faschingsschminke

© Getty Images

Egal ob Groß oder Klein: Viele Menschen klatschen sich heute bunte Farbe ins Gesicht, doch ganz so unbedenklich ist das leider nicht. Viele Karnevalsprodukte basieren laut AOK auf Mineralölen wie Paraffin oder Petrolatum. Das ist besonders gefährlich, wenn die Farbe auf die Lippen aufgetragen wird. Der Grund: Wir verschlucken die Schminke unbewusst! Anschließend reichern sich diese Substanzen im Körper an und stehen im dringenden Verdacht, krebserregend zu sein.

Chemie-Keule im Make-up

In manchen Schminksets finden sich sogenannte PFAS, das sind berüchtigte „Ewigkeits-Chemikalien“. Diese Stoffe sind extrem langlebig und können vom Körper kaum abgebaut werden. Expert:innen schlagen Alarm,denn PFAS stehen im Verdacht, das Immunsystem zu schwächen und sogar Organschäden zu verursachen. Wer sich unbedarft anmalt, riskiert also weit mehr als nur eine einfache Hautreizung.

So sind Sie auf der sicheren Seite

© Getty Images

Damit Sie am Faschingsdienstag trotzdem unbeschwert feiern können, müssen Sie nicht auf Farbe verzichten. Leider gibt es kein spezielles "TÜV-Siegel" für Faschingsschminke, aber mit diesen Tipps sind Sie auf der sicheren Seite:

Auf Naturkosmetik setzen: Greifen Sie zu zertifizierter Naturkosmetik. Hier sind Mineralöle und synthetische Chemie tabu. Achten Sie auf Siegel wie NATRUE oder BDIH/COSMOS.

Zertifizierte Kinderschminke: Bei den Kleinsten ist Vorsicht geboten. Verwenden Sie spezielle Kinderschminke, die zwingend das CE-Zeichen tragen muss. Diese Produkte verzichten meist auf allergene Duftstoffe.

An der Schminke riechen: Riecht die Schminke vom letzten Jahr ranzig oder sieht komisch aus? Ab in den Müll damit! Verwenden Sie zudem niemals Produkte auf bereits verletzter oder wunder Haut.

Der Allergie-Check: Testen Sie die Farbe vorab an einer kleinen, unauffälligen Hautstelle (z. B. am Unterarm), bevor Sie das ganze Gesicht bemalen.

Lassen Sie sich den Faschingskrapfen schmecken und die Laune nicht verderben, aber werfen Sie vorher einen kurzen Blick auf die Rückseite der Schminkpalette!