Finger weg! Diese Inhaltsstoffe in Handcremes machen Ihre Haut noch trockener
© Getty Images

Achtung

Finger weg! Diese Inhaltsstoffe in Handcremes machen Ihre Haut noch trockener

26.11.25, 10:10
Wenn kalter Wind, eisige Temperaturen und trockene Heizungsluft die Hände rissig und rau machen, greifen viele zur Handcreme. Aber Vorsicht: Was Sie da auf Ihre Haut schmieren, könnte der Haut mehr schaden als helfen. Wir verraten, worauf Sie achten sollten, um den Zustand nicht zu verschlimmern.

Der Winter ist eine echte Herausforderung für unsere Haut, besonders für die Hände. Die kalte Luft draußen und die trockene Heizungsluft drinnen rauben der Haut wertvolle Feuchtigkeit. Risse, Rötungen, Schuppen und ein unangenehmes Brennen sind häufige Begleiterscheinungen. Die Haut wird nicht nur trocken, sondern auch empfindlicher, was das Risiko für Infektionen erhöht. Handcremes sollen da Abhilfe schaffen. Doch nicht jede Creme hält, was sie verspricht.

Öko Test deckt auf: Diese Handcremes sind problematisch

Finger weg! Diese Inhaltsstoffe in Handcremes machen Ihre Haut noch trockener
© Getty Images

Öko Test hat sich die Handcremes auf dem Markt genauer angesehen, mit überraschenden Ergebnissen. Während 28 Produkte mit der Bestnote „sehr gut“ abschnitten, fielen andere mit erheblichen Mängeln auf. Der Grund: Schädliche Inhaltsstoffe, die nicht nur der Haut schaden, sondern langfristig auch Allergien und andere gesundheitliche Probleme verursachen können.

Finger weg von diesen Inhaltsstoffen

Die häufigsten Übeltäter in vielen Handcremes sind problematische Konservierungsstoffe, Mineralölrückstände, potenziell allergieauslösende Duftstoffe, Kunststoffverbindungen und PEG-Verbindungen. Diese Substanzen können die Haut irritieren, das natürliche Hautbild zerstören und sogar das Risiko von Hautkrankheiten erhöhen.

  • Mineralöle: Paraffin und Co. sind in vielen Cremes zu finden. Achten Sie auf Inhaltsstoffe wie Paraffinum liquidum und Cera Microcristallina. Sie fühlen sich weich an, aber blockieren die Poren und verhindern, dass Ihre Haut atmen kann.
  • Duftstoffe: Synthetische Duftstoffe wie Citronellol, Eugenol oder Moschus sind in fast jeder Handcreme versteckt. Sie riechen zwar gut, können aber die Haut reizen und Allergien auslösen.
  • Formaldehyd: Ein Stoff, der in vielen Kosmetika vorkommt und als krebserregend gilt. Formaldehyd hat in Ihrer Handcreme nichts zu suchen!

Diese Handcremes pflegen Ihre Haut

Finger weg! Diese Inhaltsstoffe in Handcremes machen Ihre Haut noch trockener
© Getty Images

Die besten Handcremes setzen auf pflanzliche Inhaltsstoffe wie Shea Butter, Mandel- oder Avocado-Öl sowie Panthenol. Diese pflegen die Haut intensiv, ohne sie zu belasten. Naturkosmetik ist häufig die bessere Wahl, da sie auf synthetische Substanzen verzichtet.

Weitere Tipps für gepflegte Hände im Winter

  • Vermeiden Sie heißes Wasser: Heißes Wasser entzieht der Haut noch mehr Fett. Waschen Sie Ihre Hände daher mit lauwarmem Wasser.
  • Milde Waschlotionen: Nutzen Sie milde Handseifen ohne Tenside, um die Haut nicht auszutrocknen.
  • Schützen Sie Ihre Hände: Tragen Sie bei Wind und Kälte Handschuhe, um Ihre Haut vor den äußeren Einflüssen zu schützen.

Ihre Haut wird es Ihnen danken und sich auch in der kalten Jahreszeit glatt und geschmeidig anfühlen.

