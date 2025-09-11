Alles zu oe24VIP
Fallen Ihnen gerade gefühlt mehr Haare aus als sonst? Das ist der Grund dafür
© Getty Images

Haarausfall

Fallen Ihnen gerade gefühlt mehr Haare aus als sonst? Das ist der Grund dafür

11.09.25, 12:40
Fällt Ihnen gerade gefühlt mehr Haar aus als sonst? Keine Sorge, Sie sind nicht allein! Viele Menschen bemerken plötzlich deutlich mehr Haare im Abfluss, auf dem Kissen oder im Pullover. Woran das liegt – und ob Sie sich Sorgen machen müssen – erfahren Sie hier. 

Haare in der Bürste, Haare im Abfluss, Haare auf dem Pullover – Sie kennen das Spiel. Und wenn Sie sich gerade fragen: „Moment mal, verliere ich neuerdings überdurchschnittlich viel?“ – dann sind Sie nicht allein. Bevor Sie jetzt Panik googeln: keine Sorge, in den allermeisten Fällen steckt nichts Dramatisches dahinter. 

Wenn plötzlich die Mähne dünner wirkt

Viele Menschen bemerken gerade in bestimmten Monaten, dass sie gefühlt doppelt so viele Haare verlieren. Das kann richtig nerven – schließlich hängt an unserer Frisur oft mehr als nur Optik, sondern auch ein gutes Stück Selbstbewusstsein.

© Getty Images

Lesen Sie auch

Doch was steckt dahinter? Stress? Ernährung? Netflix-Binge-Nächte? Klar, all das kann den Haaren zusetzen. Aber wenn Sie gerade im Herbst beim Staubsaugen das Gefühl haben, Sie könnten einen Zweithaushalt mit Haaren versorgen, gibt es eine viel simplere Erklärung. 

Trommelwirbel: Saisonaler Haarausfall

Ja, richtig gelesen – unsere Haare haben quasi ihren eigenen Jahreszeitenplan. Vor allem im Spätsommer und Herbst fällt vielen Menschen mehr Haar aus als sonst. Wissenschaftler:innen gehen davon aus, dass wir im Sommer mehr Haare in der Wachstumsphase haben, die dann ein paar Monate später gleichzeitig in die Ausfallphase übergehen. Ergebnis: plötzlich landen mehr Haare auf dem Kopfkissen, als uns lieb ist. 

Das Gute: Saisonaler Haarausfall ist völlig normal und hört von allein wieder auf. Ihr Körper macht also nur einen kleinen „Reset“ für die Haarwurzeln. Meist normalisiert sich das Ganze nach einigen Wochen, und die Haare wachsen in ihrem üblichen Rhythmus nach. 

Was Sie tun können

  • Sanft bürsten statt wild zerren
  • Kopfhaut massieren (regt die Durchblutung an – und fühlt sich super an)
  • Ausreichend Nährstoffe zuführen, vor allem Eisen, Zink und Biotin
  • Entspannen – Stress ist nämlich der wahre Frisurenkiller 

Wenn also gerade mehr Haare im Abfluss landen, als Ihnen lieb ist: Atmen Sie tief durch, es liegt höchstwahrscheinlich am saisonalen Haarausfall.

