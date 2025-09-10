Alles zu oe24VIP
Vergesst Shopping! Diese Accessoires ersetzen die Fashion-Trends im Herbst 2025
© Getty Images

Geniales Styling

Vergesst Shopping! Diese Accessoires ersetzen die Fashion-Trends im Herbst 2025

Von
10.09.25, 11:58
Herbst-Looks ohne Shopping-Marathon? Kein Problem! Mit den richtigen Accessoires wird jedes Outfit zum Trend-Statement. Von Hüten über Chunky Chains bis hin zu Bag Charms: Diese Teile machen alle anderen Fashion-Trends überflüssig – und bringen maximalen Style. 

Mal ehrlich: Wir alle haben längst genug Klamotten im Schrank. Basic-Pieces, It-Pieces, vielleicht sogar ein paar „Was-hab-ich-mir-dabei-gedacht“-Pieces. Aber im Herbst gilt: Maximalismus it is! Wer richtig mitspielen will, braucht nicht das hundertste Strickkleid – sondern die Accessoires, die jedes Outfit auf das nächste Level katapultieren. Hier sind die sechs Teile, die im Herbst wirklich zählen: 

1. Hüte, Hüte, Hüte – von Caps bis Baskenmütze

Der schnellste Weg vom „Meh“-Look zum „Oui, Paris“-Moment? Ein Hut. Caps verleihen Streetstyle-Vibes, Baker-Boys sind retro-cool, und Baskenmützen machen selbst den Spaziergang zum Bäcker zum Runway. Bonus: Bad Hair Days sind offiziell kein Problem mehr. 

Hüte, Hüte, Hüte

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lesen Sie auch

2. Chunky Ketten mit „Wow“-Faktor

Zart war gestern. Diesen Herbst heißt es: Go big or go home. Riesige Perlen, überdimensionale Anhänger, Metall in XXL – Statement-Schmuck, der selbst den dicksten Schal übertönt. Und mal ehrlich: Wer braucht Small Talk, wenn die Kette schon alles sagt? 

Chunky Ketten

  • 1/2
  • 2/2

© Getty Images

© Getty Images

3. Bag Charms – Taschen dürfen auch mitspielen

Warum sollte nur der Mensch Accessoires tragen dürfen? Taschen bekommen im Herbst ihren eigenen Glam. Ob Plüsch-Anhänger, Mini-Täschchen oder schrille Keychains – Bag Charms sind die Einladung zum Dekorieren ohne Limit. 

Vergesst Shopping! Diese Accessoires ersetzen die Fashion-Trends im Herbst 2025
© Getty Images

4. Gürtel im Schichtbetrieb

Einer reicht nicht. Ernsthaft: Mehrere Gürtel übereinander gestylt sind das neue Layering. Auf der Hüfte, in der Taille, Crossbody – das Ganze wirkt wie eine modische Rüstung gegen graue Herbsttage. Achtung: Macht süchtig. 

Vergesst Shopping! Diese Accessoires ersetzen die Fashion-Trends im Herbst 2025
© Getty Images

5. Seidentücher – wahre Alleskönner

Ein Accessoire, zehn Looks. Kopftuch? Check. Haarband? Klar. Um die Hüfte geknotet? Auch möglich. Dieser Herbst feiert das Seidentuch in all seinen Varianten. Extra Pluspunkt: Es passt sogar in die kleinste Handtasche. 

Seidentücher

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

6. Brillen mit Fensterglas oder Sonnenschein-Effekt

Ob Sonnenbrille im Nieselregen oder XXL-Fensterglas für den Coffee-Run – Brillen sind nicht nur praktisch, sondern der schnellste Style-Booster. Tipp: Ruhig ein Modell wählen, das schreit „Fashion Week“ statt „Augenarzttermin“. 

Vergesst Shopping! Diese Accessoires ersetzen die Fashion-Trends im Herbst 2025
© Getty Images

 

Vergessen Sie den Kleiderschrank-Overflow – mit diesen sechs Accessoires haben Sie im Herbst alles, was Sie brauchen, um trendy auszusehen. Wer sagt da noch, dass man neue Outfits shoppen muss? Eigentlich reicht’s, die richtigen Extras zu stapeln, zu schichten und zu mixen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

