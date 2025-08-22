Statt Labubus: So lässt sich Ihre Tasche viel schöner stylen

Taschenanhänger sind momentan der absolute Trend und kein Weg führt an den Labubus vorbei. Doch die Plüsch-Monster sind nicht nur schwer zu finden, sondern wirken auch manchmal etwas gruselig. Zum Glück kennen wir die coolsten Alternativen, mit denen Sie Ihre Tasche viel stylischer aufpeppen können!

Labubus: Die flauschigen, plüschigen Monster, die aktuell überall hängen, sind DAS Must-have! Aber mal ehrlich, nicht jeder möchte für so ein überteuertes, plüschiges Monster tief in die Tasche greifen oder mit einem „gruseligen“ Anhänger durch die Gegend laufen. Aber keine Sorge: Es gibt jede Menge stylishe Alternativen, mit denen Sie Ihre Tasche im Handumdrehen zum Blickfang machen und das ganz ohne Mini-Monster.

Seidentücher

Seidentücher sind eine der elegantesten und vielseitigsten Alternativen, um Ihre Tasche aufzuwerten. Wickeln Sie das Tuch um den Henkel Ihrer Tasche oder binden Sie es elegant zu einer Schleife. Ob mit auffälligen Prints oder in zarten Pastelltönen: Die Seidentücher setzen frische Akzente und lassen sich wunderbar mit verschiedenen Outfits kombinieren.

Monchichi

Sie sind ein 80er-Jahre-Kind oder liebem einfach alles, was retro ist? Dann ist der Monchichi der perfekte Anhänger für Ihre Tasche! Die kleinen, knuddeligen Figuren kommen zwar in einer ganz anderen, verspielten Form daher als Labubus, aber gerade das macht sie zu einem perfekten Kontrast. Der Retro-Charme gepaart mit einem Hauch Nostalgie wird Ihre Tasche zu einem absoluten Trend-Accessoire machen.

Dezente Bag Charms

Wenn Sie es lieber etwas zurückhaltender mögen, dann sind dezente Bag Charms das Must-Have! Die Taschenanhänger gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und verleihen jeder Tasche einen individuellen Touch. Kleine Anhänger aus Leder, minimalistische Designs oder sogar Initialen, sorgen dafür, dass Ihre Tasche richtig edel aussieht – ohne aufdringlich zu wirken.

Schlösser

Lust auf einen echten Hingucker? Dann hängen Sie sich ein kleines, glänzendes Schloss an Ihre Tasche! Luxus-Labels wie Chloé, Stella McCartney und Fendi setzen jetzt ebenfalls auf kleine Schlösser, die nicht nur ein nostalgisches 2000er-Feeling zurückbringen, sondern auch jedem Look das gewisse Extra an Coolness verleihen.

Metallketten

Statt der Grusel-Labubus können Sie Ihrer Tasche mit einer auffälligen Metallkette eine Portion Rock-‘n’-Roll-Style verpassen. Ob in Silber oder Gold: Diese Ketten bringen ordentlich Power in Ihr Outfit. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Handtasche ganz individuell zu gestalten und einen coolen, rebellischen Akzent zu setzen.