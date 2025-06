Wirklich alle shoppen gerade DIESES Sommer-Accessoire!

Kaum zu glauben, aber dieses Accessoire aus den 2000ern ist zurück – und wirklich alle tragen es wieder. Auf den Laufstegen, am Strand, auf Insta: Es funkelt, schmeichelt der Figur und macht jeden Look sofort spannender. Erraten Sie, worum es geht?

Wenn Sie dachten, die frühen 2000er wären nur in alten Facebook-Fotoalben mit Blitzlicht-Resten und tief sitzenden Jeans lebendig – tja, dann schnallen Sie sich an. Oder besser gesagt: ketten Sie sich an! Denn Kettengürtel, auch bekannt als Bauchketten, feiern ein glänzendes Comeback – und wirklich alle wollen jetzt (wieder) eine haben.

Willkommen zurück, Noughties!

Falls Ihnen der Begriff „Noughties“ bisher entgangen ist: Damit meint man das Jahrzehnt der frühen 2000er, als Paris Hilton unser Stilvorbild war und Flip Phones das Nonplusultra. Und genau aus dieser Ära stammt der neueste Mode-Hype: Kettengürtel, wie man sie einst zu Hüfthosen, Spaghettiträgern und Discokugeln trug.

Von Chloé bis Miu Miu: Die Laufstege funkeln mit Bauchketten

Ein Blick auf die Laufstege für Frühjahr/Sommer 2025 verrät: Der Kettengürtel ist das It-Piece der Saison.

Bei Chloé ziert eine übergroße Goldmuschel das Modell – fast zu schön, um ihn nur am Strand zu tragen.

Miu Miu setzt auf den „Mehr ist mehr“-Ansatz und schichtet gleich mehrere Bauchketten übereinander.

Tibi macht’s dezent – so schmal ist der Metallgürtel, dass er fast wie ein Hauch von Glanz wirkt.

Ein Detail haben alle Designs gemeinsam: Sie spielen mit Boho-Charme, Vintage-Flair und femininer Leichtigkeit. Ein bisschen verspielt, ein bisschen retro – und doch absolut zeitgemäß.

Kettengürel: Auch abseits der Runways wird verkettet

Bei der Chanel-Haute-Couture-Show zwar nicht direkt auf dem Laufsteg, aber dafür umso auffälliger in der Front Row: Dua Lipa, Kylie Jenner und Jennie Kim zeigten, wie vielseitig der Look sein kann.

Ob mit Perlen, Kamelien oder Schleifchen – der Kettengürtel ist längst mehr als ein Y2K-Gag. Er ist Accessoire und Statement in einem. Das bestätigt auch ein Blick auf FashionTok oder Fashiongram - die Gen Z liebt das Piece und beschert ihm ein riesiges Revival. Aber man kann es der Generation einfach nicht verübeln, denn: viele Modelle lassen sich sogar ganz einfach über Bikini oder Sommerkleid tragen – perfekt also für den nächsten Strandurlaub. So wird selbst ein schlichter Zweiteiler zum Hingucker.

Second-Hand lohnt sich!

Wer es wirklich authentisch mag, sollte bei Pre-Loved-Plattformen stöbern. Dort gibt es nicht nur einzigartige Stücke aus den frühen 2000ern, sondern mit etwas Glück auch echte Designer-Schätze. Vielleicht läuft Ihnen sogar ein Vintage-Gürtel von Yves Saint Laurent über den Weg.