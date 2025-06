× Caprihosen, Bermudas & Co: Das sind die Hosen-Trends im Sommer 2025

Von Capri bis „Was zur Hose?!“ – der Sommer 2025 bringt Beinmode mit Stil, Stretch und Statement. Welche Hosen jetzt angesagt sind, warum Windelshorts kein Witz sind und welche Trends Bella Hadid losgetreten hat? Hier kommt der Guide für alle Fashionistas.

Der Sommer ist da – und mit ihm eine Hosenmode, die so bunt, verrückt und vielseitig ist wie Ihre Urlaubsplanung (falls Sie schon eine haben). Wer jetzt denkt: „Hauptsache Shorts“ – weit gefehlt! Der Sommer 2025 bringt einige Überraschungen mit sich – von nostalgischen Comebacks bis zu Netz-spaltenden Trends. Also: Scrollen Sie los, Ihre Beine haben ein Wörtchen mitzureden.

1. Capri-Hosen

Sie galten lange als das modische Äquivalent zum Flip-Phone: veraltet, irgendwie peinlich – und plötzlich wieder total angesagt. Danke, Bella Hadid! Die Stilikone zeigte sich kürzlich in New York mit einer stretchigen Capri-Hose in ¾-Länge und gab dem einst verschmähten Schnitt ein überraschend cooles Update. Wichtig zu wissen: Capri-Hosen 2025 kommen ausschließlich in Stretch – Denim ist raus, Elasthan ist in. Kombiniert wird mit knappen Croptops, Sneakerinas oder mit Kitten Heels. Y2K lässt grüßen – aber mit Stil.

© Getty Images ×

2. Bermudas

Bermudas waren lange sowas wie die Büropflanze unter den Hosen: immer da, aber niemand hat sich wirklich dafür interessiert. Bis jetzt! 2025 feiern sie ein wildes Comeback – vorzugsweise im Leoprint, der optisch irgendwo zwischen Safari-Chic und 90er-Clubnacht liegt. Ob mit Mules, Kitten Heels oder einem halb zugeknöpften Hemd – dieser Look schreit „Ich bin entspannt, aber auch bereit, einen Aperol zu bestellen.“

3. Boxershorts

Boxershorts: Eigentlich dafür gedacht, dass man sie nicht draußen trägt. 2025? Genau das Gegenteil. Die luftig-leichten Baumwollhöschen im „Frisch aus der Waschmaschine meines Freundes“-Look sind DAS Statement für alle, die den Sommer am liebsten im Pyjama verbringen würden – aber halt doch Kaffee holen müssen. Mit Oversize-Shirt, Bralette oder sogar Blazer (wenn man ganz mutig ist) wird der Schlafzimmer-Style zum Straßentrend.

© Getty Images ×

4. Pyjamahosen

Sie wollen sich anziehen, aber eigentlich lieber wieder ins Bett? Kein Problem – Pyjamahosen retten den Tag! Ob gestreift, geblümt oder minimalistisch weiß – sie sehen aus wie das Unterteil Ihrer liebsten Loungewear, fühlen sich auch so an, sind aber vollkommen straßentauglich. Kombinieren Sie mit einem edlen Top oder sogar Heels – die Leute sollen ja denken, das war volle Absicht.

5. Windelshorts

Der kontroverseste Trend des Sommers hört auf den charmanten Spitznamen „Windelshorts“ – auch bekannt als Bloomer Shorts. Dabei handelt es sich um ultra-voluminöse, geraffte Micro-Shorts mit hohem Gummibund, die an historische Unterwäsche oder Babyhöschen erinnern. Klingt wild? Ist es auch. Aber mit dem richtigen Styling – etwa einem schlichten Top und schlichten Accessoires – wird daraus ein mutiges, modisches Statement. Oder eben ein Instagram-Kommentarsturm. Sie entscheiden.

© Getty Images ×

Ob Sie sich nun in Caprihosen zurück in die 2000er stürzen oder in Windelshorts die Insta-Feeds spalten – der wichtigste Trend bleibt: Tragen Sie, worauf Sie Lust haben.