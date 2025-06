× Hot und stylish: Die Badeanzug-Trends für den Sommer 2025

Wer diesen Sommer modisch vorne mitmischen will, kommt an den neuesten Badeanzug-Trends 2025 nicht vorbei. Ob Cut-Outs, feminine Schleifen oder Retro-Vibes: Hier sind die Must-Haves der Saison!

Der Sommer 2025 verspricht nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch aufregende Modetrends für alle Wassernixen. Schluss mit langweiligen Einteilern: Die neuen Badeanzüge sind echte Wow-Pieces, die Ihre Kurven feiern und Ihre Persönlichkeit strahlen lassen. Diese sechs Trends sollten Sie in der neuen Saison auf keinen Fall verpassen!



Badeanzüge mit Cut-Outs

© Mango ×

Weniger ist mehr! Das beweist Mango mit der neuen Kollektion „A Summer Reverie“, die in Kooperation mit der britisch-indischen Designerin Supriya Lele entstanden ist. Asymmetrische Schnitte und raffinierte Cut-Outs verleihen klassischen Badeanzügen ein modernes Update und sorgen für einen echten Hingucker am Strand.

Tiefer Ausschnitt

© Triumph ×

Der tiefe V-Ausschnitt feiert 2025 sein großes Comeback! Die Swimwear-Kollektion von Triumph zeigt, wie stilvoll ein Einteiler mit einem tiefen Dekolleté wirken kann: feminines Design, hochwertige Materialien und ein vorteilhafter Schnitt machen ihn zum perfekten Begleiter für jeden Sommertag – vom Strandspaziergang bis zum Sundowner an der Beachbar.

Geerdete Farben

© Triumph ×

Während in den vergangenen Jahren oft Neonfarben und tropische Prints dominierten, setzt der Sommer 2025 auf geerdete, natürliche Farbtöne. Sand, Stein, Terrakotta, Olivgrün oder warmes Braun erinnern an mediterrane Küstenlandschaften und bringen Ruhe in die sonst oft knallbunte Bademode. Diese Farben sind nicht nur elegant, sondern lassen sich auch hervorragend mit goldenen Accessoires, Naturmaterialien sowie minimalistischen Sandalen kombinieren.

Neckholder-Modelle

© Mango ×

Ob sportlich oder elegant, Neckholder-Badeanzüge sind die Allrounder unter den Sommertrends. Sie betonen Schultern und Rücken auf elegante Weise und bieten optimalen Halt. Besonders angesagt: Modelle mit Schnürungen oder zusätzlichen Details wie Perlen oder Stickereien.

Badeanzüge mit Eyecatcher

© GirlsMustHave/PR ×

Wer beim Sonnenbaden nicht nur bräunen, sondern auch glänzen will, setzt diesen Sommer auf echte Blickfänger mit Stil. Der Raquel Bow Badeanzug von GirlsMustHave ist dafür das perfekte Beispiel. Das edle Jacquard-Gewebe verleiht dem Einteiler eine luxuriöse Textur, während die zarte Schleife am Dekolleté einen femininen Twist setzt. Ein Hingucker für den Beach-Club oder den stylischen City-Pool. Kombiniert mit einem Kimono, einem breiten Sonnenhut und auffälligem Schmuck wird aus dem Badeanzug ein eleganter Sommer-Look, der in Erinnerung bleibt.

Polka Dots

© GirlsMustHave/PR ×

Polka Dots bringen nostalgisches Flair zurück in unsere Strandtaschen. Die verspielten Punkte erinnern an Hollywood-Ikonen wie Marilyn Monroe oder Brigitte Bardot und zaubern sofort einen Hauch Vintage-Flair an den Beach. Besonders angesagt sind High-Waist-Badeanzüge mit tiefem Beinausschnitt, die den Retro-Look komplett machen.