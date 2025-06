× Sonnenbrille statt Botox? Diese Brillenform hat einen Anti-Aging-Effekt

Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Sonnenbrillenform sorgt für einen echten Frischekick im Gesicht. Der Grund? Ein Design-Trick mit großer Wirkung. Welche Form Sie brauchen und welche Farben besonders schmeicheln – wir verraten es Ihnen.

Manche schwören auf teure Cremes, andere aufs Eisbaden – und wieder andere setzen sich einfach eine Sonnenbrille auf und sehen plötzlich fünf Jahre jünger aus. Klingt nach Zauberei? Ist es fast. Denn: Die richtige Brillenform kann Wunder wirken. Und wir reden hier nicht von Hokuspokus, sondern von einem ganz konkreten Modell, das gerade nicht nur Instagram, sondern auch echte Gesichter zum Strahlen bringt.

Mit der richtigen Sonnenbrille plötzlich frischer aussehen?

Ladies und Gentlemen – Cat-Eye is calling! Weder rund noch eckig, sondern charmant geschwungen und nach außen spitz zulaufend – die moderne Cat-Eye-Brille ist der wohl eleganteste Trick gegen müde Gesichtszüge. Der Clou: Die leicht nach oben gezogenen Enden wirken wie ein Mini-Lifting. Müde Augen? Plötzlich wach. Flache Wangenpartie? Plötzlich angehoben. Als hätte jemand am Gesicht leicht gezogen – nur eben ganz ohne Skalpell. Und das gilt nicht nur für Sonnenbrillen. Auch normale Sehbrillen in Cat-Eye-Form zaubern diesen kleinen, aber feinen Wow-Effekt. Funktioniert übrigens auch bestens mit Blaulichtfilter – fürs Homeoffice-Glow-up, quasi.

© Getty Images ×

Passt fast jedem Gesicht!

Das Schöne an dieser Brillenform: Sie steht so gut wie jeder Gesichtsform. Und keine Sorge, Cat-Eye heißt heute nicht mehr Kitsch. Die modernen Varianten sind eleganter, reduzierter – und oft ziemlich cool. Ja, ein bisschen Mut gehört dazu, aber hey: Wer jung und frisch aussehen will, darf auch ein bisschen was riskieren.

Besonders harmonisch wirken:

Zarte Rahmen in Rosé, Champagne oder transparentem Nude

Modelle mit leichtem Farbverlauf in den Gläsern

Fassungen mit rahmenloser Unterkante

Diese soften Töne schmeicheln nicht nur dem Teint, sondern lassen das Gesicht auch automatisch weicher wirken. Fast, als hätte man einen Instagram-Filter im echten Leben.

Brillenform mit Anti-Aging-Effekt 1/4

2/4

3/4

4/4 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Bonus-Tipp für Fortgeschrittene

Wenn Sie wirklich das Maximum an Frische rausholen wollen, dann achten Sie auf Verlaufsgläser oder eine halboffene Fassung unten. Das öffnet das Gesicht zusätzlich und lässt die Brille weniger „massiv“ wirken – ideal, wenn man’s dezent, aber effektiv mag. Ganz nebenbei passt das übrigens auch perfekt zu den Brillentrends 2025: clean, elegant und ein bisschen verspielt.

Wenn Sie also mal wieder vorm Spiegel stehen und denken: „Heute seh ich irgendwie… müde aus“, dann probieren Sie es doch mal mit einer Cat-Eye-Brille.