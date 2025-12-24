Die schönsten Weihnachtslieder für einen stimmungsvollen Heiligabend

Noten und Text für Ihr Weihnachtsfest. Die besten Weihnachtslieder auf einem Blick.

Weihnachtslieder sind ein fester Bestandteil der stillen Zeit. Gedichte und Gesang gehören einfach zum Weihnachtsfest dazu. Die beliebtesten Lieder wie "Oh Tannenbaum" oder "Ihr Kinderlein kommet" haben wir zum gemeinsamen Musizieren für Sie versammelt.

Noten und Liedtexte zum Mitsingen

Stille Nacht, heilige Nacht

1. Stille Nacht, heilige Nacht!

Alles schläft; einsam wacht

Nur das traute heilige Paar.

Holder Knab im lockigen Haar,

Schlafe in himmlischer Ruh!

Schlafe in himmlischer Ruh!



2. Stille Nacht, heilige Nacht!

Gottes Sohn! O wie lacht

Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,

Da schlägt uns die rettende Stund’.

Jesus in deiner Geburt!

Jesus in deiner Geburt!



3. Stille Nacht, heilige Nacht!

Die der Welt Heil gebracht,

Aus des Himmels goldenen Höhn

Uns der Gnaden Fülle lässt seh’n

Jesum in Menschengestalt,

Jesum in Menschengestalt

4. Stille Nacht, heilige Nacht!

Wo sich heut alle Macht

Väterlicher Liebe ergoss

Und als Bruder huldvoll umschloss

Jesus die Völker der Welt,

Jesus die Völker der Welt.



5. Stille Nacht, heilige Nacht!

Lange schon uns bedacht,

Als der Herr vom Grimme befreit,

In der Väter urgrauer Zeit

Aller Welt Schonung verhieß,

Aller Welt Schonung verhieß.



6. Stille Nacht, heilige Nacht!

Hirten erst kundgemacht

Durch der Engel Halleluja,

Tönt es laut bei Ferne und Nah:

Jesus der Retter ist da!

Jesus der Retter ist da!

Komponist: Franz Xaver Gruber, Text: Joseph Mohr, Oberndorf (Salzburg) 1818