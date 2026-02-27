Haarfarbentrends Frühling 2026: Diese Nuancen sehen Sie jetzt überall

2026 setzen die Haartrends auf weiche Nuancen, natürliche Tiefe und Farben, die mühelos wirken statt überstylt. Welche Töne jetzt besonders gefragt sind und warum Blond, Braun und Kupfer ein Update bekommen, lesen Sie hier.

Mit den ersten warmen Tagen wächst nicht nur die Lust auf leichtere Outfits, sondern auch auf frischen Wind beim Look. Und während sich Modetrends oft schnell ändern, zeigen die Haarfarbentrends für Frühling 2026 eine klare Richtung: natürlicher, weicher und deutlich unkomplizierter.

Extreme Kontraste oder aufwendige Pflege-Routinen treten in den Hintergrund. Stattdessen dominieren Farben, die elegant wirken, mitwachsen dürfen und sich mühelos in den Alltag integrieren lassen. Kurz gesagt: Haare sollen gut aussehen, ohne nach Dauer-Friseurtermin auszusehen.

Creamy Beige Blond

Wer an Blond denkt, hat oft noch ultrahelle Strähnen oder stark kontrastierende Face-Frames im Kopf. Genau davon verabschiedet sich 2026. Creamy Beige Blond, inspiriert von Looks wie bei Margot Robbie, wirkt weicher, natürlicher und deutlich pflegeleichter. Der Ton liegt irgendwo zwischen warm und kühl - ein cremiges Beige, das nicht überblondiert wirkt und dem Haar mehr Tiefe verleiht. Der große Vorteil: weniger harte Ansätze und weniger Nachfärben. Blond wird wieder tragbar statt wartungsintensiv.

Mandelblond & Karamell-Nuancen

Ein klarer Trend für den Frühling ist kontrollierte Wärme. Töne zwischen Mandel und Karamell bringen sanfte Reflexe ins Haar, ohne gelb oder orange zu wirken - eine Sorge, die viele Blondinen bisher von warmen Farben abgehalten hat. Richtig umgesetzt wirken warme Nuancen unglaublich schmeichelhaft, weil sie dem Teint sofort mehr Lebendigkeit verleihen. Stars wie Angelina Jolie zeigen schon lange, wie elegant diese Balance aussehen kann.

Muted Copper

Rottöne bleiben, werden aber ruhiger. Statt knalligem Kupfer dominieren gedämpfte Copper-Nuancen mit bräunlichem Unterton und leicht rostigem Schimmer. Dieser Look, à la Emma Stone, fängt das Licht besonders schön ein, wirkt dabei aber überraschend natürlich und tragbar. Die Farbe strahlt, ohne laut zu sein. Ideal für alle, die etwas Veränderung möchten, ohne sofort ins auffällige Statement-Rot zu gehen.

Dark Graphite Schwarz

Schwarzes Haar bekommt 2026 ein Upgrade. Dark Graphite ist ein intensives Schwarz mit subtilen grau-glänzenden Reflexen, die je nach Licht leicht schimmern. Der Effekt erinnert an polierten Graphit: tief, glänzend und elegant statt flach oder hart. Prominente wie Demi Moore zeigen, wie modern dunkles Haar wirken kann, wenn es Dimension bekommt.

Cappuccino Hair

Wenn Blond und Braun sich treffen, entsteht einer der tragbarsten Trends der Saison: Cappuccino Hair. Eine Mischung aus Beigeblond und hellem Braun, die weich ineinander übergeht. Der Ton wirkt warm, aber nicht zu golden, und bringt natürliche Bewegung ins Haar. Stars wie Jennifer Lopez setzen schon länger auf diese Nuance, die besonders vielseitig ist und fast jedem Hautton schmeichelt.

Was alle Haarfarben im Frühling 2026 verbindet: Sie wirken weniger künstlich und mehr wie eine optimierte Version der eigenen Naturhaarfarbe. Statt drastischer Veränderungen geht es um Tiefe, Glanz und subtile Nuancen.