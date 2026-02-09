Bob-Frisuren 2026: Diese Schnitte liegen voll im Trend

2026 gehört dem Bob! Welche vier Trendfrisuren jetzt besonders angesagt sind und welcher Schnitt am besten zu Ihrem Stil passt, erfahren Sie hier.

Wenn eines klar ist, dann das: 2026 ist offiziell das Jahr des Bobs. Stars wie Selena Gomez, Leslie Bibb und Lily Collins machen es vor und liefern gerade die perfekte Vorlage für alle, die Lust auf eine optische Veränderung haben. Hier kommen die vier wichtigsten Bob-Trendfrisuren für 2026.

1. Japanese Bob: minimalistisch, clean

Der Japanese Bob gehört zu den spannendsten Hairtrends 2026 und seine Beliebtheit explodiert gerade. Der Look ist super reduziert und lebt von absoluter Präzision. Die Länge liegt meist zwischen Kieferlinie und Schlüsselbein, sichtbare Stufen gibt es kaum oder gar nicht.

© Getty Images

Was den Schnitt ausmacht:

klare Linien

perfekte Symmetrie

ein sehr kontrollierter, cleaner Fall

Es geht hier nicht um Volumen oder wilde Textur, sondern um Balance und Genauigkeit. Der Japanese Bob ist ideal für glattes bis leicht welliges Haar und für alle, die lieber einen präzisen Schnitt tragen als viel Fülle im Haar.

2. Laserline-Cut Bob: der schärfste Bob des Jahres

Beim Laserline-Cut Bob geht es um eines: absolute Präzision. Die Haare werden auf exakt eine Länge geschnitten, die Linien sind messerscharf, die Spitzen stumpf und extrem sauber definiert. Dieser Bob wirkt fast grafisch und genau das macht ihn so modern.

Besonders gut harmoniert der Laserline-Bob mit:

ovalen Gesichtern

herzförmigen Gesichtern

Die klare Linienführung betont die Gesichtszüge zusätzlich und lässt den Look sofort sehr hochwertig wirken. Am schönsten kommt dieser Trend mit einem glatten, polierten Finish zur Geltung, also richtig sleek, richtig shiny.

3. Antik-Bob: Old Hollywood, aber 2026

Wer es glamouröser mag, wird 2026 am Antik-Bob nicht vorbeikommen. Dieser Schnitt bringt Old-Hollywood-Flair, Volumen und glänzende Perfektion zurück, ist aber keine Retro-Kopie, sondern eine luxuriöse Neuinterpretation klassischer Bob-Frisuren aus den 1920er- und 30er-Jahren.

© Getty Images

Typisch für den Antik-Bob sind:

eine klar definierte Grundform

weiche, aber strukturierte Wellen

ein voluminöser Ansatz

Jede Strähne sitzt, alles wirkt kontrolliert, aber trotzdem weich. Das Ergebnis ist ein super edler, sehr gepflegter Look, der sofort nach Red Carpet aussieht. Perfekt für alle, die 2026 wieder Lust auf mehr Eleganz im Haar haben.

4. Oasis Bob: messy, cool

Der Oasis-Bob ist das komplette Gegenteil von clean und geschniegelt. Er spielt mit Länge, Stufen und Textur und wirkt bewusst ein bisschen undone.

Der Look kann variieren, besteht aber meist aus mehreren dieser Elemente:

ein fransiger Pony, locker und unregelmäßig geschnitten

leichte Stufen für Bewegung und Dynamik

eine kinnlange Basis

ein subtiler Vokuhila-Effekt, wenn der Nacken etwas länger bleibt

Das Ergebnis ist ein lässiger, frecher Bob, der sofort auffällt und richtig viel Persönlichkeit zeigt. Perfekt für alle, die sich 2026 trauen, mit ihrem Haarschnitt ein Statement zu setzen.

Ob ultraclean, grafisch scharf, glamourös oder messy cool, der Bob ist 2026 nicht nur eine Frisur, sondern ein ganzes Style-Universum.