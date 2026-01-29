Nach ESC-Coup: Victoria Swarovski überrascht mit völlig neuem Look

Egal ob blond oder brunette – Victoria Swarovski beweist einmal mehr, dass ihr einfach jede Farbe steht. Doch SO haben wir die hübsche Moderatorin noch nie gesehen!

Lange wurde spekuliert, nun steht das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest in Wien fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Hostteam für alle Teile der musikalischen Megashow, die im Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. Dies wurde am Donnerstagmorgen im „Ö3 Wecker“ bekanntgegeben. Am Vormittag wollen sich die frischgekürten Präsentatoren dann erstmals allen Medien präsentieren.

Vici Swarovski bezaubert in neuem Look

War über Swarovski als eine der Hosts bereits seit längerem gemutmaßt worden, ist dem ORF mit dem 53-jährigen Filmstar Michael Ostrowski an der Seite der 32-jährigen Tirolerin ein echter Überraschungscoup gelungen. Doch ein Detail ließ Fans besonders aufhorchen: Im Verkündungsvideo auf Social Media zeigte sich Victoria mit einem ungewohnt dunklen Look. Zwar waren ihre Haare streng zu einem Dutt gebunden – dennoch war spätestens auf den Pressebildern klar zu erkennen: Das strahlende Blond ist Geschichte.

© ORF

Stattdessen trägt die Moderatorin nun die Trendfarbe „Auburn“. Das helle Kastanienbraun mit feinem Rotstich steht Swarovski ausgezeichnet und bringt vor allem ihre strahlend blauen Augen besonders schön zur Geltung.

© ORF

Für Swarovski ist der neue Ton jedoch nur ein weiteres Kapitel ihrer beeindruckenden Beauty-Wandlungsfähigkeit. Ob Hellblond, Honigblond oder Caramel – die Kristallerbin hat in den vergangenen Jahren nahezu jede Haarfarbe getragen und damit immer wieder neue Trends gesetzt.

© ORF

Aus Insiderkreisen heißt es jedoch, dass die aktuelle Typveränderung nicht primär für den ESC gedacht ist. Vielmehr soll Victoria ihre Haare für einen anderen internationalen Beauty-Job gefärbt haben – Details dazu werden allerdings noch streng unter Verschluss gehalten.