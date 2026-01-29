Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Reden Sie offen über Ihre Gefühle! Man ist Ihnen ja wieder gewogen. Beruf: Teamgeist wird großgeschrieben: Gemeinsam neue Ideen entwickeln!

Teamgeist wird großgeschrieben: Gemeinsam neue Ideen entwickeln! Fitness: Sie strotzen heute wieder vor Energie. Auf somit auch zu mehr Sport!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Nutzen Sie die Chance zu reden, damit sich Probleme nicht zuspitzen! Beruf: Seien Sie offen für Ideen anderer, bevor man sie ohne Sie realisiert!

Seien Sie offen für Ideen anderer, bevor man sie ohne Sie realisiert! Fitness: Sie täten jetzt gut daran, Fehler zuzugeben und Hilfe anzunehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Ihre Redegewandtheit stößt die Tür zur Liebe wieder ganz weit auf. Beruf: Ergreifen Sie die Initiative, Ihre Vorschläge kommen sicher gut an!

Ergreifen Sie die Initiative, Ihre Vorschläge kommen sicher gut an! Fitness: Sie sind wieder voll im Aufwind. Packen Sie also an, was zu tun ist!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Gesprächiger und unterhaltsamer, dann tun sich auch neue Chancen auf! Beruf: Arrangieren Sie sich! Sie profitieren finanziell von Kooperationen.

Arrangieren Sie sich! Sie profitieren finanziell von Kooperationen. Fitness: Heute reicht es, mit dem Strom zu schwimmen, um sich wohlzufühlen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Seien Sie zu klärenden Aussprachen bereit, bevor es dafür zu spät ist! Beruf: Auf Zusammenhalt kommt es an, auch wenn Sie sich anpassen müssen.

Auf Zusammenhalt kommt es an, auch wenn Sie sich anpassen müssen. Fitness: Kleine Atempause. Nutzen Sie diese Chance, um sich Hilfe zu holen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Keine bockigen Reaktionen! Hören Sie Ihrem Gegenüber objektiver zu! Beruf: Überdenken Sie Ihre Haltung und öffnen Sie sich für neue Vorschläge!

Überdenken Sie Ihre Haltung und öffnen Sie sich für neue Vorschläge! Fitness: Organisieren Sie sich neu und flexibler, um sich Stress zu ersparen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Wenn Sie Ihre Widerstände loslassen, wird es wieder sehr harmonisch. Beruf: Neue Möglichkeiten tun sich auf. Sagen Sie ja dazu, machen Sie mit!

Neue Möglichkeiten tun sich auf. Sagen Sie ja dazu, machen Sie mit! Fitness: Hervorragender Tag für Ihre Schönheitspflege. Und Frischluft tanken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Öffnen Sie Ihr Herz endlich und sprechen Sie über Ihre Probleme! Beruf: Kooperativ einlenken! Es ist unerlässlich, Vorgaben zu akzeptieren.

Kooperativ einlenken! Es ist unerlässlich, Vorgaben zu akzeptieren. Fitness: Schluss mit all den Widerständen! Miteinander statt gegeneinander!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Lassen Sie Ihre Erwartungen los, dann haben Sie wieder mehr Spaß! Beruf: Bringen Sie Ihre Ideen taktisch clever ein, reden Sie in Ruhe darüber!

Bringen Sie Ihre Ideen taktisch clever ein, reden Sie in Ruhe darüber! Fitness: Verschaffen Sie sich heute mehr Auslauf! Das erfrischt auch den Geist.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Spontaneität zulassen! Lassen Sie sich von neuen Optionen überraschen! Beruf: Mit gutem Teamgeist ist alles möglich. Sprechen Sie über neue Pläne!

Mit gutem Teamgeist ist alles möglich. Sprechen Sie über neue Pläne! Fitness: Seien Sie heute für alles offen, um schneller reagieren zu können!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Aussprachen wenden alles zum Besseren. Sie haben die richtigen Worte. Beruf: Guter Tag für einen neuen Anfang. Ihre Vorschläge können überzeugen.

Guter Tag für einen neuen Anfang. Ihre Vorschläge können überzeugen. Fitness: Sie kommen wieder in Fahrt, nehmen Sie sich aber nicht zu viel vor!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Legen Sie Ihre Scheuklappen ab, hören Sie endlich auf Ihren Partner! Beruf: Vertrauen Sie auf das Teamwork und stimmen Sie neuen Initiativen zu!

Vertrauen Sie auf das Teamwork und stimmen Sie neuen Initiativen zu! Fitness: Immer mit der Ruhe! Ohne Hektik geht alles ganz leicht von der Hand.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.