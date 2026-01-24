Polen kündigt Mega-Rüstungssystem für Krieg an

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hat die baldige Unterzeichnung eines Vertrags zur Installation "des wichtigsten Drohnen-Abwehrsystems in Europa" angekündigt.

Die Vereinbarung zwischen Warschau und einem internationalen Konsortium werde bis Ende des Monats unterzeichnet, wurde der Minister am Samstag von der Zeitung "Gazeta Wyborcza" zitiert.

Die zugrundeliegenden Verhandlungen seien bereits abgeschlossen. Den finanziellen Umfang des Rüstungsprojekts nannte Kosiniak-Kamysz nicht. Nach seinen Angaben besteht die neue Drohnen-Abwehr für Polen aus "verschiedenen Rüstungssystemen", die vornehmlich von heimischen Firmen, aber in Zusammenarbeit mit ausländischen Konzernen geliefert würden. Im vergangenen Jahr habe er bereits einen Vertrag mit der US-Gruppe Anduril unterzeichnet, sagte der Verteidigungsminister. Auch der norwegische Technologiekonzern Kongsberg gehöre zu den Konzernen, "mit denen wir reden".

Das EU- und NATO-Land Polen grenzt an die Ukraine sowie Russland und Belarus und gehört zu Kiews entschiedensten Unterstützern bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs. Die massiven russischen Drohnenangriffe auf das Nachbarland beobachtet Polen mit Argwohn, außerdem sind schon mehrmals russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen.

Die polnische Regierung hatte Kiew kürzlich angeboten, ihre Kampfflieger MIG-29 sowjetischer Bauart an die ukrainische Armee zu liefern. Zugleich äußerte sie Interesse an ukrainischer Drohnentechnologie, die infolge des seit fast vier Jahre andauernden russischen Angriffskriegs sehr weit entwickelt ist.