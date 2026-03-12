Alles zu oe24VIP
NASA
© Getty

650 Kilogramm schwer

Jahre zu früh: NASA-Sonde stürzt zurück auf die Erde

12.03.26, 17:51
Mehrere Jahre früher als geplant ist eine NASA-Sonde zurück auf die Erde gestürzt.  

Wahrscheinlich sei die rund 650 Kilogramm schwere Sonde "Van Allen A" beim Eintritt in die Erdatmosphäre über dem Pazifischen Ozean größtenteils verglüht, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.

Die Zwillingssonden "Van Allen A" und "Van Allen B" waren 2012 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, um die Strahlungsgürtel der Erde zu untersuchen.

US-Physiker James Van Allen 

Eigentlich war die Mission der Sonden - benannt nach dem US-Physiker James Van Allen (1914-2006) - nur auf zwei Jahre angelegt gewesen, sie blieben dann aber doch bis 2019 aktiv. Damals hatte die NASA vorhergesagt, dass die Sonden wahrscheinlich 2034 in die Erdatmosphäre zurückkehren würden. Dann entwickelte sich jedoch die Sonnenaktivität deutlich stärker als erwartet, sodass die Sonde "Van Allen A" nun jetzt schon zurückkehrte. "Van Allen B" soll nach Berechnungen der NASA nun um 2030 herum zurückkehren.

