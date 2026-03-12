Alles zu oe24VIP
Granate trifft Schiff – Inferno in Straße von Hormuz

Iran-Krieg

Granate trifft Schiff – Inferno in Straße von Hormuz

12.03.26, 12:59
Nahe der Straße von Hormus wurde das Schiff von Splittern einer Artilleriegranate getroffen und fing daraufhin Feuer. 

Das Schiff mit dem Namen „Source Blessing“ wurde laut dem Hamburger Konzern zwar nicht direkt getroffen, durch den Einschlag der Splitter entstand jedoch ein Feuer. Dieser Brand weitete sich in der Folge auch auf Teile des Maschinenraums aus.

Die Besatzung an Bord des Frachters reagierte umgehend auf den Brand. Der Crew gelang es, die Flammen eigenständig zu löschen. Nach aktuellen Informationen sind alle Teammitglieder wohlauf und sicher.

