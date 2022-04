Unser ESC-Song stürmt auf Platz 1!

Chart-Triumph:12 Points. LUM!X und Pia Maria stürmen mit unserer ESC-Hymne ''Halo'' bei iTunes auf Platz eins. Auch bei den Wetten sind wir auf Final-Kurs!

Platz 1: „Halo“ von LUM!X feat. Pia Maria. Chartsensation auf iTunes. Unser ESC-Hit ist aktuell der meistgekaufte Song in Österreich. Das ist insofern spannend, weil es bislang unsere Song Contest Songs meist vor dem ESC gar nicht in die Charts schaffte. Selbst Conchita, die 2014 in Kopenhagen mit „Rise Like A Phoenix“ ja den Sieg holte reüssierte erst nach dem Triumph in den Austria Top 40 Charts. Dann aber immerhin auf Platz eins.

Tour. Der Hype um LUM!X und Pia Maria geht weit über iTunes hinaus: Schon über 2.4 Millionen Aufrufe auf YouTube und 2,5 Millionen Streams auf Spotify. Beachtlich! Dafür rührten unsere ESC-Stars auch kräftig die Werbetrommel. Am Sonntag stieg die Weltpremiere bei der „London Eurovision Party. Die Crowd war ein Wahnsinn, die sind richtig abgegangen und haben mitgesungen.“ Am Mittwoch (7. April) singt unser ESC-Duo in Tel Aviv, am 9.4. dann auch bei der Mega-Show "Eurovision in Concert" in Amsterdam.

Finalkurs. Am 1. Mai geht's dann zum ESC nach Turin. Als Warm-up will man auch noch eine ORF-Show rocken: „Starmania“ oder den „Amadeus“. Am 10. Mai geht's in der ersten Quali mit Startnummer 13 um das Final-Ticket. Bei den Wetten liegen wir dafür mit eienr Aufstiegs-Chance von satten 60 Prozent schon auf Platz 8. Damit wären wir am 14. Mai auch im Finale dabei.



Das sind die Top-5 der iTunes Charts:

1. Halo, LUM!X feat. Puia Maria

2. In the Dark, Purple Disco Machine

3. Bam Bam, Camila Cabello feat. Ed Sheeran

4. As It Was, Harry Styles

5. Remedy, Leony