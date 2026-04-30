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Merz-Attacke

Trump richtet scharfe Worte gegen deutschen Bundeskanzler

30.04.26, 16:34
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Der Ton zwischen den USA und Deutschland wird rauer. US-Präsident Donald Trump hat den deutschen Kanzler Friedrich Merz erneut heftig kritisiert und dabei ungewöhnlich deutliche Worte gewählt. 

Auslöser ist die Kritik von Merz am Vorgehen der USA im Iran-Konflikt. Der Kanzler hatte Zweifel an der Strategie geäußert und vor möglichen Folgen gewarnt. Das ließ Trump nicht unbeantwortet und reagierte öffentlich auf seiner Plattform.

Scharfe Kritik aus den USA

Trump warf Merz vor, die Lage falsch einzuschätzen und erklärte, dieser habe „keine Ahnung, wovon er spricht“. Gleichzeitig stellte er Deutschland insgesamt in ein schlechtes Licht und meinte, es sei „kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht“.

In einem weiteren Seitenhieb forderte er den Kanzler indirekt auf, sich stärker um die Probleme im eigenen Land zu kümmern, statt die US-Politik zu kritisieren. So schreibt Trump: „Der deutsche Bundeskanzler sollte mehr Zeit darauf verwenden, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden (wo er bisher völlig wirkungslos geblieben ist!) und sein angeschlagenes Land wieder in Ordnung zu bringen, insbesondere in den Bereichen Einwanderung und Energie, und weniger Zeit darauf, sich in die Angelegenheiten derer einzumischen, die die nukleare Bedrohung durch den Iran beseitigen und damit die Welt, einschließlich Deutschland, zu einem sichereren Ort machen!“ 

Hintergrund der Eskalation ist ein wachsender Konflikt über den Umgang mit dem Iran. Während die USA eine harte Linie verfolgen, äußerte Merz Zweifel an der Strategie und warnte vor einer möglichen Verschärfung der Lage. Diese Kritik sorgt nun für Spannungen zwischen Washington und Berlin.

Beziehung unter Druck

Beobachter sehen in dem Schlagabtausch mehr als nur eine Meinungsverschiedenheit. Die Wortwahl zeigt, wie angespannt das Verhältnis aktuell ist. Trump hatte bereits mehrfach europäische Politiker scharf angegriffen, wenn diese seine Linie infrage stellten. Klar ist jedoch: Der Ton wird rauer und der Konflikt zwischen beiden Seiten könnte weiter eskalieren.

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