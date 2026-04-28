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Arbeiter (54) von Kran erdrückt
© GettyImages Spitzt-Foto

Unfall-Drama

Arbeiter (54) von Kran erdrückt

28.04.26, 10:09
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Für den Türken kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

. Ein 54-Jähriger ist Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ums Leben gekommen. Der Türke hatte Metallteile mithilfe eines Deckenkrans verladen. Dabei wurde er aus vorerst unbekannter Ursache von der Maschine, die er selbst bedient haben soll, erdrückt.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, berichtete die Polizei am Dienstag.

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