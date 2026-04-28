Kunst-Gipfel in der Albertina Klosterneuburg

Die Landeshauptfrau kämpfte jahrelang für dieses Haus - jetzt ist es endlich wieder offen. Mikl-Leitner lud montags zum großen Kultur-Talk nach Klosterneuburg.

Klosterneuburg. Star-Auftritt in der Albertina Klosterneuburg. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) lud Montagnacht Niederösterreichs Kunst- und Kulturszene zum großen Austausch - und wählte dabei bewusst diesen Ort: "Für den wir wahrlich gekämpft haben!"

8 Jahre Schließung - jetzt endlich wieder offen!

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (v.l.) Ausstellungsmacherin Lisa Ortner-Kreil und Künstlerin Soli Kiani. © NLK Pfeffer

Nach acht langen Jahren Dornröschenschlaf erwacht die Albertina Klosterneuburg zu neuem Leben! Mikl-Leitner feiert das als starkes Zeichen für Niederösterreich - und als wichtigen Baustein in der österreichischen Museumslandschaft. Kein Wunder: Niederösterreich hat bereits rund 800 Museen - von weltbekannten Institutionen bis zum kleinen Heimatmuseum!

NÖ - vom Bauernland zur Kultur-Großmacht

Beim Treffen der Kunst- und Kulturschaffenden in der Albertina Klosterneuburg (v.l.n.r.): Journalistin Danielle Spera, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Philosophin Elisabeth von Samsonow und die Bildende Künstlerin Renate Bertlmann. © oe24

Mikl-Leitner schwärmt: Niederösterreich hat sich in 40 Jahren vom "agrarisch geprägten Raum" zu einem echten Kunst- und Kulturland gewandelt! Der Schlüssel? Die eigene Landeshauptstadt St. Pölten - und massive Investitionen in Kultur-Infrastruktur. Aufzuzählen sind hier: Kulturbezirk St. Pölten, Kunstmeile Krems, Grafenegg - und bald kommt noch der brandneue Rudolf Buchbinder Saal in Grafenegg dazu, der in wenigen Wochen eröffnet wird.

Dürer-Hase kommt ins Land

Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis hatte ebenfalls Großes zu verkünden: Die Albertina feiert heuer ihr 250-jähriges Bestehen - und als Highlight kommt Albrecht Dürers weltberühmter Hase nach Wien! In Klosterneuburg selbst werden unter dem Titel "Donated with love" besondere Schenkungen an die Albertina gezeigt. Die Botschaft des Abends? NÖ steht für Weltoffenheit, Vielfalt und Qualität - und das soll auch so bleiben!