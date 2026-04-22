"Der Teufel trägt Prada 2": Sydney Sweeney landet im Papierkorb – DAS ist der Grund

Der "Euphoria"-Star stand für einen Gastauftritt in der Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" vor der Kamera. Zum großen Auftritt auf der Leinwand kommt es jedoch nicht: Ihre Szene landet im Papierkorb.

Böse Überraschung für Fans! Eigentlich sollte Hollywood-Star Sydney Sweeney (28) in der heiß erwarteten Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ einen kurzen, aber glamourösen Auftritt hinlegen. Doch daraus wird nichts: Ihre Szene ist in der finalen Kinoversion nicht mehr zu sehen.

Wie das US-Magazin „Entertainment Weekly“ berichtet, wurde der Cameo der „Euphoria“-Darstellerin kurzfristig gestrichen. Der Grund? Eine rein kreative Entscheidung.

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Nur drei Minuten – und trotzdem zu viel?

Sweeney hatte für den Film eine rund dreiminütige Szene gedreht, die ursprünglich gleich zu Beginn der Story platziert war. Darin spielte sie sich selbst – ein Auftritt mit Augenzwinkern. Besonders pikant: Sie wäre von Emily Charlton, gespielt von Emily Blunt, höchstpersönlich eingekleidet worden.

Doch genau dieser Einstieg passte am Ende offenbar nicht mehr ins Gesamtbild. Laut Insidern entschied sich das Produktionsteam aus dramaturgischen Gründen gegen die Szene. Heißt konkret: Der Flow des Films war wichtiger als der Star-Gastauftritt.

Keine leichte Entscheidung

Hinter den Kulissen soll die Entscheidung alles andere als einfach gefallen sein. Immerhin zählt Sweeney aktuell zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihr kurzer Auftritt hatte bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt – nicht zuletzt, weil sie im Sommer 2025 am Set in New York gesichtet wurde.

Trotzdem: Der finale Schnitt kennt kein Mitleid. Selbst große Namen sind davor nicht sicher.

Ein Star bleibt – und sorgt für Glamour

Ganz ohne prominente Überraschungen müssen Fans aber nicht auskommen. Pop-Ikone Lady Gaga wird weiterhin einen Cameo im Film haben. Mehr noch: Sie steuert mit „Runway“ auch den offiziellen Song zum Soundtrack bei – gemeinsam mit Rapperin Doechii.

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Großes Comeback nach 20 Jahren

„Der Teufel trägt Prada 2“ erscheint rund zwei Jahrzehnte nach dem Kultfilm von 2006. Anne Hathaway kehrt als Andrea Sachs zurück, die inzwischen selbst Karriere gemacht hat – und erneut auf ihre ehemalige Chefin trifft: die gefürchtete Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep. Auch Stanley Tucci ist wieder mit dabei.

Kinostart in Österreich ist der 29. April – ganz ohne Sydney Sweeney, aber mit jeder Menge Mode, Drama und bissigem Humor.