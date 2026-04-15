"Der Teufel trägt Prada 2": Mega-Rekorde VOR Kinostart

Die Fortsetzung des Kinohits gilt jetzt schon - noch vor dem Start - als Highlight des Jahres!

Teil eins von "Der Teufel trägt Prada" ist lange schon Kult - die Story, die sich um eine junge Journalistin, die bei einem Modemagazin landet und sich mit ihrer dominanten wie skurrilen Chefin rumschlagen muss, begeistert Fans seit dem Erscheinen im Jahr 2006.

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Hype ist real

Zum 20-Jahr-Jubliäum kommt bald schon "Der Teufel trägt Prada 2" in die Kinos. Noch hat der Film nicht gestartet, doch er wird bereits als das Kinohighlight des Jahres gehandelt. Schon der Trailer löste einen wahren Hype aus - in nur 24 Stunden wurde er auf verschiedenen Plattformen mehr als 222 Millionen Mal angeklickt. Auf Social Media ging es richtig rund: Mit Posts und Reposts, Likes, Storys und unzähligen Memes.

Paraderolle

Die dreifache Oscarpreisträgerin Meryl Streep (76) kehrt nach 20 Jahren als Chefredaktorin Miranda Priestly zurück. Eine Rolle, die sie köstlich spielt, in allen teuflischen Facetten. Inspiriert wurde die Figur von Ex-US-"Vogue"-Chefin Anna Wintour (76). Die beiden waren nun zusammen am Cover der Vogue zu sehen und das Netz drehte durch. Somit sind die beiden derzeit die angesagtesten Influencerinnen - und das mit einem gemeinsamen Alter von 152 Jahren.

Anna Wintour nimmt an der Met Gala 2022 zur Feier von "In America: An Anthology of Fashion" im Metropolitan Museum of Art am 02. Mai 2022 in New York City teil. © getty

Hathaway wieder dabei

Erneut mit dabei ist auch Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (43). Vor 20 Jahren verkörperte sie die junge Assistentin Andy Sachs, die gnadenlos in die Modebranche hineingezogen wird. Das Sequel des Films erzählt nicht einfach weiter, sondern soll auch kritische Fragen behandeln - wer sind wir ein einer Welt von Glanz und Schein?