Anne Hathaway: SO teuer ist ihr letzter Red-Carpet-Look

Anne Hathaway liefert in New York einen echten Glamour-Moment - im Couture-Kleid und Schmuck im sechsstelligen Wert.

Wenn Anne Hathaway über den roten Teppich schreitet, ist das selten einfach nur ein Auftritt, es ist eher ein kleiner Mode-Moment mit Hollywood-Dramaturgie.

Anne Hathaway: Ein Auftritt wie aus einem Fashion-Film

Bei der Premiere ihres neuen Films Mother Mary am 13. April in New York hat sie genau das geliefert: Drama, Glamour und ein Look, der locker in einem Sequel von "Der Teufel trägt Prada" hätte stattfinden können.

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Hathaway trug ein ärmelloses Kleid von Lever Couture, das mit einem asymmetrischen High-Low-Rock spielte. Dazu kombinierte sie silberne Pumps von Christian Louboutin und setzte beim Schmuck auf maximale Wirkung.

Über 100.000 Dollar!

Denn das eigentliche Highlight funkelte an Ohren und Fingern: Schmuck von Bulgari aus 18 Karat Weißgold. Die Kombination aus Diamant- und Smaragdohrringen sowie mehreren Ringen aus der ikonischen Serpenti-Kollektion bringt es zusammen auf über 100.000 Dollar.

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Oder anders gesagt: ein kleines Apartment? Vielleicht nicht ganz. Aber definitiv ein ziemlich luxuriöser Red-Carpet-Abend.

Zwischen Prada-Sequel und Popstar-Vibes

Aktuell ist Hathaway nicht nur wegen ihres neuen Films unterwegs, sondern auch wegen der Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada 2". In Mother Mary zeigt sie sich von einer ganz neuen Seite.

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Der Film erzählt die Geschichte der legendären Pop-Ikone Mother Mary, die nach einer Phase der Entfremdung kurz vor ihrem großen Comeback-Konzert ihre ehemalige Kostümbildnerin und einst beste Freundin Sam Anselm wiedertrifft - gespielt von Michaela Coel. Drama ist vorprogrammiert, aber anders als sie erwarten würden. Zudem wird es musikalisch spannend: Hathaway singt im Film selbst - mit Songs von Jack Antonoff, Charli XCX und FKA twigs.

Wer jetzt neugierig geworden ist: Mother Mary startet am 21. Mai 2026 in Österreich in den Kinos.