amfAR Gala 2026: Die Klums sorgen für den heißesten Red-Carpet-Auftritt

Bei der amfAR-Gala 2026 in Cannes gab es kein Vorbeikommen an den Klums. Heidi erschien gemeinsam mit Ehemann Tom und Sohn Henry und sorgte damit sofort für Blitzlichtgewitter. Doch auch abseits der Patchwork-Familie wurde bei der Wohltätigkeitsgala gefunkelt, posiert und um die Wette gestrahlt.

Die alljährliche Gala sammelt Spenden für die „Foundation for AIDS Research“. Seit 1985 hat die Stiftung laut eigenen Angaben unfassbare 950 Millionen Dollar eingenommen und weltweit über 3.800 Forschungsteams unterstützt. Grund genug für die A-Prominenz, an diesem Abend alle modischen Register zu ziehen. Hier sind die aufregendsten Looks des Abends:

Heidi Klum begeistert mit Familienauftritt

Topmodel Heidi Klum (52) bewies einmal mehr, dass Stil in den Genen liegt. Sie brachte ihren Sohn Henry Samuel (20) mit auf den roten Teppich und das Duo lieferte den ultimativen Partner-Look ab. Heidi raubte den Fotografen in einem tief ausgeschnittenen, schwarz-weißen Spitzenkorsettkleid mit einem dramatischen Rock im Ballkleid-Stil den Atem.

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Doch Henry stahl seiner berühmten Mutter fast die Show: Er verzichtete kurzerhand auf ein Hemd und trug stattdessen ein offenes, schwarzes Sakko, das mit aufwendigen Blattverzierungen besetzt war, gepaart mit einer eleganten schwarzen Hose. Begleitet wurden die beiden von Heidis Ehemann Tom Kaulitz.

Lizzo stiehlt allen die Show mit einer funkelnden Nippelkette

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Wenn jemand weiß, wie man für Aufsehen sorgt, dann ist es Lizzo! Die Grammy-Gewinnerin brachte Farbe und ordentlich Bling-Bling an die Riviera. In einem atemberaubenden, kobaltblauen Kleid schritt sie über den Teppich. Dazu kombinierte sie blaue Handschuhe und eine extravagante Halskette.

Doch das absolute Highlight ihres Looks? Ein funkelndes Schmuckstück direkt an den Brustspitzen des Kleides! Dieses gewagte Accessoire zog alle Blicke auf sich und war definitiv das Gesprächsthema des Abends.

Lisa Rinnas skurriler Red-Carpet-Look

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Für den wohl skurrilsten und mutigsten Auftritt des Abends sorgte Lisa Rinna. Der Reality-TV-Star war schlichtweg kaum wiederzuerkennen. Rinna fegte in einem farbenfrohen Regenbogenkleid über den Teppich und krönte den wilden Look mit einer riesigen, weißen Perücke.

Eva Longoria: Zeitlos schön

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Während andere auf Provokation setzten, brachte Eva Longoria den klassischen Hollywood-Glamour nach Cannes. Der „Desperate Housewives“-Star sah in einem leuchtend roten, trägerlosen Etuikleid einfach umwerfend aus. Die mosaikartigen Verzierungen des Kleides funkelten im Blitzlichtgewitter, während sie den Look mit edlen Diamantohrsteckern und einer passenden Halskette abrundete.

Ein Abend voller Stars

Neben diesen unvergesslichen Fashion-Momenten feierten noch unzählige weitere Stars bis tief in die Nacht an der Côte d'Azur. Unter den glanzvollen Gästen gespottet: Musik-Legende Robbie Williams, Popstar Zara Larsson, Topmodel Bar Refaeli und „Gossip Girl“-Kultstar Ed Westwick.