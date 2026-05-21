Zendaya, Emma Stone & Co.: So spektakulär war die Louis Vuitton Cruise Show

Gestern Abend verwandelte sich New York City in den ultimativen Glamour-Hotspot. Louis Vuitton lud zur Präsentation seiner Cruise-Kollektion 2027 und die Promi-Dichte war entsprechend hoch. In der The Frick Collection versammelten sich die Stars, um die neuesten Looks des Luxuslabels zu feiern.

New York City lebt von seinen Widersprüchen, das war schon immer so. Genau diese Gegensätze, wenn der pulsierende Downtown-Vibe auf die Eleganz der Upper East Side trifft, waren die treibende Kraft hinter der neuen Cruise Kollektion von Louis Vuitton-Chefdesigner Nicolas Ghesquière. Das Ergebnis? Ein atemberaubendes Spektakel, das die Gegensätze des Big Apples feierte, eine modische Zeitreise bot und mit einer Hollywood-Front-Row glänzte, die für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.

Keith Haring als Inspirationsquelle

Die Kollektion war inspiriert durch den legendären Graffitikünstler Keith Haring. Ghesquière fand in den Archiven des Hauses einen klassischen Lederkoffer aus den 1930er Jahren, der in den 80ern mit einer grafischen Marker-Zeichnung von Haring veredelt wurde. Dieses historische Piece diente als Brücke, um die Kluft zwischen Uptown-Schick und Street-Art-Rebellion zu schließen.

Diese Runway-Looks bleiben im Gedächtnis

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Was die Gäste in der Frick Collection zu sehen bekamen, war ein modisches Meisterwerk. Die Models schritten durch geheimnisvolle, mit Moos ausgelegte Korridore und umkreisten plätschernde Innenbrunnen. Die Mode? Ein genialer Mix aus Vergangenheit und Zukunft:

Die Silhouetten: Skulpturales Leder und prägnante Schnitte ließen die Grenzen zwischen den 1960ern und 1980ern verschwimmen.

Haring-Vibes: Die lebhaften Motive des Künstlers tauchten auf strukturierten Ledermänteln und gefalteten, von Origami inspirierten Miniröcken auf.

Die Kontraste: Ghesquière wagte mutige Kombinationen. Bewährte Blue Jeans trafen auf plissierte Blusen, die direkt aus der Renaissance stammen könnten. Bloomer-Shorts mit doppeltem Bund wurden mit markanten Rennmänteln in Power-Silhouetten getragen. Farbenfrohe Patchwork-Abendmäntel mit zarten, romantischen Chiffon-Säumen rundeten die Kollektion perfekt ab.

Front Row voller Superstars

Natürlich wäre es keine Louis Vuitton Show ohne eine hochkarätige Gästeliste. Die erste Reihe glänzte vor Starpower: Cate Blanchett, Anne Hathaway, Emma Stone, Lara Worthington, Chase Infiniti und Influencerin Madeleine Argy ließen sich das Mode-Event des Jahres nicht entgehen.

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Doch alle Augen waren auf eine gerichtet: Zendaya. Die Markenbotschafterin raubte in einem taubengrauen Minikleid allen den Atem. Doch es war nicht nur ihr Look, der für Aufsehen sorgte: Die Schauspielerin hielt ihre linke Hand beim Posieren für die Kameras verdächtig verdeckt. Der Grund? Sie versuchte geschickt, ihren neuen Ehering vor den Blitzlichtern zu verbergen. Dieser Wow-Auftritt rundete den Abend perfekt ab.