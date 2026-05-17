Glasner Top-Favorit bei Spitzenklub

Oliver Glasner wird weiterhin bei einigen Spitzenklubs als möglicher Trainer für kommende Saison gehandelt.

Wohin zieht es Oliver Glasner nach dieser Saison? Der Österreicher verlässt Crystal Palace nach Saisonende und könnte seine Ära beim Londoner Traditionsverein noch mit dem Triumph in der Conference League krönen.

Doch die zwei begehrtesten Jobs in der Premier League sind mittlerweile vergeben. Michael Carrick bleibt bei Manchester United auf der Trainerbank, Xabi Alonso wird ab Juli beim FC Chelsea übernehmen. Wenn Glasner in England bleiben möchte, müsste noch ein Coach entlassen werden.

Derzeit sind mit Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle) und Arne Slot (Liverpool) noch drei Positionen unklar. Während Guardiola überlegt, seine ManCity-Ära zu beenden, könnten die Verantwortlichen in Liverpool oder Newcastle nach enttäuschenden Saisonen noch handeln.

Meisterschaftsausgang entscheidet

In Liverpool steht und fällt die Entscheidung mit dem Erreichen der Champions League. Der entthronte Titelverteidiger könnte bei einer Niederlage am letzten Spieltag gegen Brentford noch von Bournemouth überholt werden, wenn das Sensationsteam der Saison seine beiden verbleibenden Spiele gegen ManCity und Nottingham Forrest gewinnt.

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Sollte das tatsächlich geschehen, könnte der Platz an der Anfield Road frei werden. Bei den Buchmachern hat Glasner für diesen Fall sehr gute Chancen. Während der Top-Kandidat, Luis Enrique, einen laufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain hat, ist Glasner bei den Wettanbietern auf Platz 5 gereiht. Vor ihm sind allerdings ausschließlich Trainer, die an ihr aktuelles Team gebunden sind.

Mit Andoni Iraola (Bournemouth), Sebastien Hoeneß (Stuttgart) und Julian Nagelsmann (DFB) sind die üblichen Kandidaten gehandelt. Doch selbst, wenn sich die Liverpool-Bosse für einen anderen Trainer entscheiden, könnte ein anderer interessanter Posten für Glasner frei werden.