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Julian Nagelsmann
© Getty

Top-Klub ruft

Engländer melden Trainer-Knall um Julian Nagelsmann (38)

Von
16.05.26, 07:38
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Der deutsche Nationaltrainer ist auf der Insel begehrt. 

Nach der enttäuschenden 2:4-Pleite gegen Aston Villa droht dem FC Liverpool der Super-GAU. Der (noch) amtierende Meister könnte am letzten Spieltag noch auf Platz 6 abrutschen und damit die Qualifikation für die Champions League verpassen.

Trotz der enttäuschenden Leistungen sprachen die Klub-Bosse Trainer Arne Slot bisher stets das Vertrauen aus und erklärten öffentlich, dass man mit dem Niederländer in die neue Saison gehen will. Nun wird der Druck von Fans und Medien aber immer größer.

Slot Liverpool
© Getty

Wechsel auf die Insel?

Englische Medien spekulieren deshalb darüber, dass man im Hintergrund bereits nach einem neuen Trainer sucht. Bisher galt dabei Xabi Alonso als Favorit, der Spanier soll nun aber vor einem Engagement beim FC Chelsea stehen.

Ein weiterer Name, der immer wieder genannt wird, ist Julian Nagelsmann. Der ehemalige Bayern-Trainer coacht bekanntlich derzeit die deutsche Nationalmannschaft, könnte aber trotz gültigen Vertrags nach der WM – im Falle eines frühen Ausscheidens oder des Titelgewinns - den DFB verlassen.

Julian Nagelsmann
© Getty

So berichtet nun etwa onefootball, dass der 38-Jährige im Sommer zu einer ernsthaften Option für den FC Liverpool werden könnte. Gespräche habe es aber bisher noch keine gegeben.

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