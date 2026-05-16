Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Max Eberl
© Getty

80 Millionen Euro

"Enger Kontakt": Bayern angelt nach Star-Verteidiger

Von
16.05.26, 08:00
Teilen

Der FC Bayern arbeitet an einem Transfer-Hammer im Sommer. 

Wie Transfer-Insider Ekrem Konur berichtet, stehen die Münchner in „engem Kontakt“ mit dem Umfeld von Ousmane Diomande. Demnach habe der Rekordmeister dem Innenverteidiger von Sporting Lissabon sogar schon sein sportliches Projekt vorgestellt.

Der 22-Jährige gilt seit Monaten als einer der spannendsten Abwehrspieler Europas. Schon im vergangenen Jahr wurde Diomande immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht, nun scheint das Interesse konkreter zu werden. Laut Konur soll der ivorische Nationalspieler einem Wechsel nach München „sehr offen“ gegenüberstehen.

Ousmane Diomande
© Getty

80 Millionen Euro

Sportlich würde Diomande durchaus ins Profil der Bayern passen. Der Verteidiger überzeugt mit Tempo, Athletik und starkem Aufbauspiel – Eigenschaften, die besonders zu Vincent Kompanys offensivem Ansatz passen würden. Zudem bringt der Abwehrspieler trotz seines jungen Alters bereits reichlich internationale Erfahrung mit. Für Sporting absolvierte er bislang 18 Champions-League- und zwölf Europa-League-Partien.

Ein Transfer wäre allerdings alles andere als einfach. Erst Anfang 2026 verlängerte Diomande seinen Vertrag in Lissabon langfristig bis 2030. Laut portugiesischen Medien enthält der Kontrakt weiterhin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro.

Genau diese Summe könnte für Bayern zum Problem werden. Mit Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Minjae Kim und Hiroki Ito ist die Innenverteidigung bereits breit besetzt. Gleichzeitig beobachten laut „CaughtOffside“ und „TEAMtalk“ auch Chelsea, Newcastle United und die AC Milan die Situation aufmerksam.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen