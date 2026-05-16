"Enger Kontakt": Bayern angelt nach Star-Verteidiger

Der FC Bayern arbeitet an einem Transfer-Hammer im Sommer.

Wie Transfer-Insider Ekrem Konur berichtet, stehen die Münchner in „engem Kontakt“ mit dem Umfeld von Ousmane Diomande. Demnach habe der Rekordmeister dem Innenverteidiger von Sporting Lissabon sogar schon sein sportliches Projekt vorgestellt.

Der 22-Jährige gilt seit Monaten als einer der spannendsten Abwehrspieler Europas. Schon im vergangenen Jahr wurde Diomande immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht, nun scheint das Interesse konkreter zu werden. Laut Konur soll der ivorische Nationalspieler einem Wechsel nach München „sehr offen“ gegenüberstehen.

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80 Millionen Euro

Sportlich würde Diomande durchaus ins Profil der Bayern passen. Der Verteidiger überzeugt mit Tempo, Athletik und starkem Aufbauspiel – Eigenschaften, die besonders zu Vincent Kompanys offensivem Ansatz passen würden. Zudem bringt der Abwehrspieler trotz seines jungen Alters bereits reichlich internationale Erfahrung mit. Für Sporting absolvierte er bislang 18 Champions-League- und zwölf Europa-League-Partien.

Ein Transfer wäre allerdings alles andere als einfach. Erst Anfang 2026 verlängerte Diomande seinen Vertrag in Lissabon langfristig bis 2030. Laut portugiesischen Medien enthält der Kontrakt weiterhin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro.

Genau diese Summe könnte für Bayern zum Problem werden. Mit Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Minjae Kim und Hiroki Ito ist die Innenverteidigung bereits breit besetzt. Gleichzeitig beobachten laut „CaughtOffside“ und „TEAMtalk“ auch Chelsea, Newcastle United und die AC Milan die Situation aufmerksam.