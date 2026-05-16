ÖFB-Fahrplan: Der WM-Countdown läuft

Jetzt wird’s ernst! 28 Jahre nach der letzten WM-Teilnahme steht Österreich vor dem größten Fußball-Sommer seit Frankreich 1998. Die Gruppenphase ist fix, die Reise durchgetaktet, die letzten Tests stehen – jetzt beginnt der Kampf um die begehrten Plätze im WM-Kader.

Der erste große Knall steigt schon am Montag: Um 15 Uhr präsentiert Teamchef Ralf Rangnick live auf ORF Sport+ sein Aufgebot. Bis zu 26 Spieler dürfen mit zur WM nach Nordamerika, mindestens drei Torhüter müssen dabei sein. Für einige geht damit der große Traum in Erfüllung – andere könnten auf den letzten Metern aussortiert werden.

Bitte einchecken: Am 4. Juni hebt ÖFB-Tross ab

Ab 25. Mai beginnt die offizielle FIFA-Abstellungspflicht für alle nominierten Spieler. Zwei Tage später startet die unmittelbare WM-Vorbereitung mit einem mehrtägigen Trainingscamp am ÖFB-Capus.

Fix ist auch: Der erste echte Gradmesser folgt am 1. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Gegen Tunesien steigt die letzte Generalprobe auf heimischem Boden. Gleichzeitig ist dieser Tag die finale Deadline für den endgültigen WM-Kader. Bedeutet: Bis dahin kann Rangnick noch Änderungen vornehmen, danach gibt es kein Zurück mehr. Gut möglich, dass beim Abschied vor den Fans auch das neue WM-Auswärtstrikot präsentiert wird. Zur Erinnerung: Statt klassischem Rot-Weiß-Rot könnte Österreich im auffälligen Marmor-Look in Weiß, Türkis und Pink auflaufen.

Nach dem Tunesien-Test gibt es zwei freie Tage, dann beginnt das Nordamerika-Abenteuer. Am 4. Juni hebt der ÖFB-Tross via Los Angeles Richtung Santa Barbara ab. Das Quartier kann sich sehen lassen: Im luxuriösen Ritz-Carlton Bacara in Goleta, direkt an der Pazifikküste, schlägt Österreich sein Base Camp auf. Trainiert wird auf dem Campus der University of California Santa Barbara – nur wenige Minuten entfernt. Laut FIFA muss jede Mannschaft spätestens fünf Tage vor dem ersten WM-Spiel im Basislager angekommen sein.

Generalprobe im Kultstadion

Doch bevor es ernst wird, wartet noch ein letzter Test mit Kultfaktor: Am 10. Juni trifft Österreich im legendären Rose Bowl Stadium in Pasadena auf Guatemala. Die 1923 eröffnete Arena mit knapp 90.000 Plätzen zählt zu den berühmtesten Sportstätten der USA. Dort wurden bereits Super Bowls ausgetragen, auch Olympische Spiele machten hier Station. Sportlich ist Guatemala als Nummer 96 der FIFA-Weltrangliste kein Schwergewicht – aber der letzte Belastungstest vor dem Turnierstart.

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Dann beginnt die WM-Mission endgültig: Auftakt am 17. Juni in Santa Clara gegen Jordanien. Fünf Tage später wartet in Dallas der große Kracher gegen Argentinien. Das letzte Gruppenspiel steigt am 28. Juni in Kansas City gegen Algerien – erst dann verlässt der ÖFB-Tross sein Quartier in Santa Barbara. Der Plan steht. Jetzt muss nur noch geliefert werden.