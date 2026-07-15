Glasner holt ÖFB-Star zu Nottingham

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager wagt den Sprung in die Premier League und wechselt ablösefrei zu Nottingham Forest, wo er auf einen altbekannten österreichischen Trainer trifft.

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Der 28-jährige Mittelfeldakteur Xaver Schlager unterschreibt bei den "Tricky Trees" von Nottingham Forest einen Vertrag bis 2028, der zudem eine Option auf ein weiteres Jahr beinhaltet. Zuerst hatte das Medium The Athletic über den Transfer berichtet, mittlerweile liegen auch entsprechende Informationen von Sky vor. Für den Österreicher ist es der erste Karriereschritt in die englische Premier League.

Wiedersehen mit Oliver Glasner

Bei seinem neuen Verein trifft Xaver Schlager auf einen alten Bekannten aus der Heimat. Neo-Coach Oliver Glasner zieht bei Nottingham Forest an den Fäden. Der 55-fache österreichische Nationalspieler kennt den Salzburger Cheftrainer bereits bestens aus der gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg. Unter der Führung von Oliver Glasner absolvierte der Mittelfeldspieler damals insgesamt 66 Partien für die Wölfe in Deutschland.

Abschied aus der Bundesliga

Zuletzt stand der Österreicher bei RB Leipzig in der deutschen Bundesliga unter Vertrag. Dieser Kontrakt lief mit dem Ende der Saison aus, wodurch der Wechsel auf die Insel nun ablösefrei über die Bühne gehen kann. In den vergangenen Jahren wurde der Profi zwar mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen, dennoch blickt er auf eine erfolgreiche Zeit in Sachsen zurück. Insgesamt absolvierte er in vier Jahren 108 Pflichtspiele für die Leipziger, bevor er sich nun für das Abenteuer in England entschied.