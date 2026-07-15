WhatsApp plant eigenen Cloud-Speicher

Der weltweit beliebteste Messenger WhatsApp wagt den Schritt in eine völlig neue Produktkategorie und arbeitet künftig an einem eigenen Cloudspeicher für die Sicherung von Chat-Backups.

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Der weltberühmte Messenger-Dienst WhatsApp, der global mehr als drei Milliarden Menschen vernetzt und pro Minute über 69 Millionen Nachrichten verarbeitet, plant eine fundamentale Änderung bei der Datensicherung. Bisher sichern Nutzer ihre Chatverläufe wahlweise direkt auf dem Gerät oder in externen Speicherdiensten. Je nach Betriebssystem des Smartphones läuft das Backup aktuell über die iCloud bei iPhones oder über Google Drive bei Android-Geräten. Nun bereitet Meta eine völlig neue Option vor: das Sichern direkt auf den hauseigenen WhatsApp-Servern.

Beta-Version zeigt neue Funktion

Entdeckt wurde das neue Feature vom bekannten Fanblog WABetaInfo in einer aktuellen Beta-Version für das iPhone. Demnach taucht in den Einstellungen für das Cloud-Backup neben der bekannten iCloud-Option nun auch die Möglichkeit auf, die WhatsApp-Server als Speicherort auszuwählen. Damit positioniert sich die beliebte Anwendung künftigt auch als eigenständiger Cloud-Anbieter. Laut dem entsprechenden Eintrag in der App sollen Nutzerinnen und Nutzern dabei standardmäßig 2 Gigabyte Speicherplatz gratis zur Verfügung gestellt werden.

Kosten für zusätzlichen Speicher

Für viele langjährige User dürfte dieser kostenlose Speicherplatz allerdings kaum ausreichen. Wer den Messenger schon seit mehreren Jahren intensiv nutzt, bringt es beim Backup oft problemlos auf 5 Gigabyte oder mehr. Wer also den kostenfreien Rahmen sprengt, muss für zusätzlichen Speicherplatz bezahlen. Laut den Informationen von WABetaInfo soll zusätzliches Volumen für 99 Cent pro Monat erhältlich sein. Dafür bekommen Nutzer dann 50 Gigabyte Speicherplatz auf den Servern von Meta, was dem Mutterkonzern eine völlig neue, zusätzliche Einnahmequelle sichert.

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Fokus auf automatische Sicherheit

Ein großer Vorteil der neuen Speicher-Lösung betrifft die Sicherheit eurer Daten. Die Backups auf den WhatsApp-Servern sollen im Gegensatz zu den bisherigen Diensten standardmäßig komplett verschlüsselt durchgeführt werden. Bei den Backups über iCloud oder Google Drive müssen Nutzer diese Sicherheitsoption bisher erst mühsam manuell in den Einstellungen aktivieren. Wer den neuen Dienst nutzen möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden: Aktuell befindet sich der WhatsApp-eigene Cloudspeicher noch mitten in der Entwicklung. Ein offizieller Starttermin für das finale Update ist bisher noch nicht bekannt.