"Riesige Enthüllung" - Trump hält Rede zur Lage der Nation

US-Präsident Donald Trump hat für die Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ) eine mit Spannung erwartete Rede an die Nation angekündigt.

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Bereits im Vorfeld machte der Republikaner mit der Ankündigung einer "riesigen Enthüllung" neugierig. Was genau er verkünden will, ließ Trump zunächst offen – inzwischen sind jedoch erste Hinweise bekannt geworden.

Es geht um Wahlen

Nach Angaben des Präsidenten soll es in seiner Ansprache vor allem um "freie und faire Wahlen" gehen. Trump erklärte, es handle sich um "wirklich, wirklich große Neuigkeiten", und fügte hinzu: "Ohne freie und faire Wahlen gibt es kein Land." US-Medien berichten, dass Trump neue Erkenntnisse zu angeblicher ausländischer Einflussnahme auf US-Wahlen präsentieren und auf Schwachstellen der amerikanischen Wahlinfrastruktur eingehen will. Für seine Behauptungen, die Präsidentschaftswahl 2020 sei manipuliert worden, gibt es allerdings weiterhin keine Belege.

Gleichzeitig wird erwartet, dass Trump auch auf die angespannte außenpolitische Lage eingeht. Nach der jüngsten Eskalation im Konflikt mit dem Iran hatte der Präsident weitere Militärschläge angekündigt und mit Angriffen auf strategische Ziele des Landes gedroht. Beobachter rechnen daher damit, dass der Iran-Krieg ebenfalls eine zentrale Rolle in der Rede spielen könnte.

Auch innenpolitisch gäbe es mehrere Themen, die Trump aufgreifen könnte. Zuletzt hatte seine Regierung angekündigt, zwei große Naturschutzgebiete im Bundesstaat Utah drastisch zu verkleinern, um Flächen für Bergbau sowie Öl- und Gasförderung freizugeben. Trump sprach dabei von einer "sehr dramatischen und sehr wichtigen" Entscheidung.

Ansprachen eines US-Präsidenten zur besten Sendezeit sind in den Vereinigten Staaten vergleichsweise selten und werden meist für bedeutende Ankündigungen genutzt. Entsprechend groß ist die Erwartung, welche Botschaften Trump in seiner Rede tatsächlich präsentieren wird.