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"Explosionsartiger Durchfall" - Behörden haben schlimmen Verdacht

Mikroskopische Aufnahme von einzelligen Parasiten in blauer Flüssigkeit, ein Parasit ist rot gefärbt.
© CDC
Ein Parasit breitet sich rasant aus.
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Der Ausbruch der Darmerkrankung Cyclosporiasis in den USA weitet sich weiter aus. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden inzwischen mehr als 1.600 Infektionen bestätigt, weitere rund 5.100 Verdachtsfälle werden derzeit untersucht. Betroffen sind mittlerweile 34 Bundesstaaten. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankten deutlich höher liegt, da viele Infektionen unerkannt bleiben oder nicht gemeldet werden.

Im Fokus der Ermittlungen steht inzwischen Salat als mögliche Infektionsquelle. Nach Medienberichten untersucht die CDC unter anderem, ob Produkte der Fast-Food-Kette Taco Bell mit dem Ausbruch in Zusammenhang stehen könnten. Das Unternehmen hatte bereits vergangene Woche an mehreren Standorten Salat vorsorglich aus dem Angebot genommen.

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Als Zentrum des Ausbruchs gilt der Bundesstaat Michigan. Dort wurden bereits mehr als 3.300 bestätigte und mögliche Erkrankungen registriert – ein Vielfaches der sonst üblichen Fallzahlen. Die Gesundheitsbehörden vermuten, dass mit dem Parasiten belasteter Salat die Ursache sein könnte.

Parasit löst Erkrankung aus

Ausgelöst wird die Erkrankung durch den Parasiten Cyclospora cayetanensis. Er befällt den Dünndarm und verursacht starken, wässrigen Durchfall, der laut CDC teilweise sogar "explosionsartig" auftreten kann. Hinzu kommen häufig Bauchkrämpfe, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und starke Erschöpfung. Unbehandelt können die Beschwerden mehrere Wochen anhalten.

Der Erreger wird in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Die Ansteckung erfolgt meist über Lebensmittel oder Wasser, die mit Fäkalien verunreinigt wurden. Neben Salat stehen bei früheren Ausbrüchen auch Beeren, frische Kräuter und anderes Blattgemüse im Verdacht.

Da Cyclosporiasis vor allem in den Sommermonaten auftritt, raten die US-Behörden dazu, Obst und Gemüse gründlich zu waschen. Ob tatsächlich kontaminierter Salat hinter dem aktuellen Ausbruch steckt, sollen die laufenden Untersuchungen klären.

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