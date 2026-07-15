Pilates war gestern: Hailey Bieber schwört jetzt auf dieses Po-Workout

Erst erklärte Hailey Bieber, Pilates sei vorbei, jetzt setzt das Model auf eine neue Trainingsmethode, die derzeit für einen strafferen Po gefeiert wird.

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Wenn Hailey Bieber einen neuen Fitness-Trend ausprobiert, dauert es meist nicht lange, bis die sozialen Netzwerke nachziehen. Nachdem das Model erst vor wenigen Monaten erklärte, Pilates sei inzwischen "ein bisschen zu einer Modeerscheinung geworden", sorgt sie nun erneut für Gesprächsstoff, diesmal mit einem eher unbekannten Trainings-Tool. Auf aktuellen Workout-Bildern trägt die 28-Jährige neben einer Gewichtsweste auch sogenannte BFR-Bänder (Blood Flow Restriction). Genau diese gelten derzeit als Geheimwaffe für einen knackigen Po.

Was steckt hinter dem Trend?

BFR-Bänder werden am oberen Teil der Beine befestigt und schränken den Blutfluss während bestimmter Übungen leicht ein. Dadurch entsteht im Muskel ein erhöhter Stoffwechselreiz. Der Effekt: Die Muskulatur arbeitet deutlich intensiver, obwohl mit vergleichsweise leichten Gewichten trainiert wird.

Warum Experten den Trend spannend finden

© Instagram/@haileybieber

Laut Expert:innen können BFR-Bänder dabei helfen, die Gesäßmuskulatur gezielter zu aktivieren. Während bei vielen Übungen auch die hintere Oberschenkelmuskulatur einen Großteil der Arbeit übernimmt, sorgen die Bänder dafür, dass der Po stärker gefordert wird. Der eingeschränkte Blutfluss täuscht den Muskel so, dass er deutlich härter arbeitet, als er es bei dieser Belastung normalerweise tun würde. Das Ergebnis ist der sogenannte "Muscle Pump": Das intensive Spannungsgefühl nach dem Training, das durch den erhöhten Stoffwechselreiz entsteht.

Muskelaufbau trotz leichter Gewichte

Ein weiterer Vorteil: Laut Experten können mit BFR-Training ähnliche Trainingsreize erzielt werden wie mit deutlich schwereren Gewichten. Dadurch eignet sich die Methode besonders für Menschen, die ihre Gesäßmuskulatur gezielt trainieren möchten, ohne ständig schwere Gewichte bewegen zu müssen.

Diese Übungen eignen sich besonders

Am effektivsten wirken die Bänder laut Experten bei klassischen Isolationsübungen wie: Glute Bridges, Donkey Kicks, Kickbacks, Abduktionsübungen mit Fitnessband. Weniger geeignet sind sie hingegen für schwere Grundübungen wie tiefe Kniebeugen oder Hip Thrusts mit hohem Gewicht.

Nicht ohne Vorsicht anwenden!

So vielversprechend der Trend klingt: BFR-Bänder sollten korrekt angelegt werden. Sitzen sie zu eng oder werden sie falsch verwendet, können Beschwerden oder Verletzungen entstehen. Wer die Methode ausprobieren möchte, sollte sich die richtige Anwendung zunächst von einer Trainerin oder einem Trainer zeigen lassen und nur dafür geeignete Produkte verwenden.