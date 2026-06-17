John Reed eröffnet neuen Fitness-Club mit eigenem Reformer Pilates Studio

Mit JOHN REED Wien Oper eröffnet im Juni 2026 der bereits vierte Fitness Music Club der Marke in der Hauptstadt. Auf mehr als 2.000 Quadratmetern verbindet der neue Standort an der ehemaligen Ringgalerie hochwertiges Training mit urbanem Lifestyle, Reformer Pilates, Wellnessbereich und besonderem Designkonzept.

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Vorhang auf für ein neues Fitness-Highlight im Herzen Wiens: JOHN REED eröffnet im Juni 2026 seinen vierten Club in der Hauptstadt – und das an einer der prominentesten Adressen der Stadt. In unmittelbarer Nähe zur Wiener Staatsoper entsteht auf über 2.000 Quadratmetern ein exklusiver Fitness Music Club, der Training, Musik und Design auf besondere Weise vereinen soll.

Der neue Club am Kärntner Ring 5–7 bietet alles, was das Fitness-Herz begehrt: eine 175 Quadratmeter große Cardio Area, einen großzügigen Freihantelbereich, moderne Geräte von gym80, eine rund 110 Quadratmeter große Functional Area samt Gewichtsschlitten sowie ein eigenes Reformer-Pilates-Studio.

Reformer Pilates als großes Highlight

Besonders im Fokus steht der große Reformer-Pilates-Raum mit 14 Bänken von Your Reformer. Die Geräte sind mit Monitoren ausgestattet, wodurch auch individuelles Training abseits der Kurse möglich ist. Damit setzt JOHN REED auf einen der größten Fitness-Trends der letzten Jahre: Reformer Pilates gilt als besonders effektives Workout für Kraft, Haltung, Beweglichkeit und Körperkontrolle.

"Unser Ziel ist es, für jeden Trainingsschwerpunkt die passenden Bedingungen zu schaffen – vom Krafttraining über Ausdauer bis hin zu Mobility und Regeneration. Besonders stolz sind wir auf den großzügigen Reformer Pilates Raum, den es so bisher nur in wenigen Fitnessstudios gibt", erklärt Andrija Grozaj, Studioleiter des neuen Clubs.

Training mit Musik und Design

Wie bei JOHN REED üblich, steht auch am neuen Standort das Zusammenspiel aus Training, Musik und Design im Mittelpunkt. Live-DJs, Music Workouts und das hauseigene JOHN REED Radio sollen für zusätzliche Motivation sorgen. Auch optisch setzt der Club auf ein besonderes Konzept: Reduziertes Design, warme Materialien und klare Linien schaffen eine hochwertige Trainingsatmosphäre mit urbanem Anspruch.

Kunstwerke lokaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler prägen traditionell das Interieur der JOHN REED Clubs. Am neuen Standort setzen ausgewählte Arbeiten des Berliner Künstlers Luis West individuelle Akzente.

Sauna, Ruhebereich und Coffee & Health Bar

Auch Regeneration kommt im neuen Club nicht zu kurz. Im Wellnessbereich stehen den Mitgliedern zwei Saunen zur Verfügung, darunter eine eigene Damensauna. Ein stilvoll gestalteter Ruhebereich bietet Platz zum Abschalten nach dem Training.

Für Erfrischung und Stärkung sorgt die Coffee & Health Bar mit heißen und kalten Getränken sowie gesunden Snacks. Die Getränkeflatrate an den Wasserspendern ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Ergänzend gibt es Automaten mit Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmitteln, darunter Produkte des Partners ESN.