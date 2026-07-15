Schoko im Gym? Dieser Tipp bringt 18 Wiederholungen mehr beim Training!

Das ist der wohl süßeste Fitness-Trend des Jahres für alle Sportbegeisterten. Wer im Gym an Schokolade schnuppert, kann seine Leistung beim Krafttraining massiv steigern – ganz ohne Kalorien und ohne zusätzliche Anstrengung.

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Eine neue wissenschaftliche Untersuchung sorgt in der Fitness-Szene für Aufsehen. Wer vor und während dem Training an dunkler Schokolade schnuppert, kann seine Leistung im Krafttraining massiv steigern – und das ganz ohne zusätzliche gefühlte Anstrengung.

So verlief die Studie

Veröffentlicht wurden diese Erkenntnisse im Fachmagazin "Frontiers in Physiology". Ein Forscherteam rund um den Sportwissenschaftler Mohamed Nashrudin bin Naharudin an der Universität Malaya in Malaysia wollte genau wissen, wie sich bestimmte Aromen auf unsere Muskelkraft auswirken.

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Dafür mussten die sportlichen Teilnehmer der Studie eine strenge Prozedur durchlaufen. Vor den schweißtreibenden Übungen stand eine strikte Fastenphase von mindestens zehn Stunden auf dem Programm. Anschließend ging es an die Geräte im Kraftraum, wo die Beinstrecker-Maschine wartete. Die Probanden mussten mit stolzen 80 Prozent ihres maximalen Trainingsgewichts trainieren. In den Pausen zwischen den anstrengenden Sätzen kam dann der Schoko-Trick zum Einsatz:

Die Sportler rochen für genau 30 Sekunden an einem speziellen Glas mit Schokoladen-Aroma.

Getestet wurden verschiedene Kakao-Intensitäten von extrem herb bis hin zu süßer Milchschokolade.

In den Satzpausen wurde die Leistung im Vergleich zu einem geruchlosen Placebo gemessen.

Dunkle Schokolade ist der Sieger

Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig und zeigen, dass Schokolade nicht gleich Schokolade ist, wenn es um den maximalen Trainingserfolg geht:

Männer die an einer Schokolade mit einem Kakao-Anteil von satten 90 Prozent schnupperten, schafften im Schnitt sensationelle 18 Wiederholungen mehr bei den Beinstreckern.

Wer den Duft von süßerer Milchschokolade mit einem Anteil von 60 Prozent Kakao einatmete, konnte immerhin noch neun zusätzliche Wiederholungen bewältigen.

Bei der Gruppe, die nur ein neutrales Placebo-Aroma ohne Schokoladenduft vor der Nase hatte, gab es keinerlei Leistungssteigerung.

Ein weiterer genialer Vorteil für alle, die gerade auf ihre Linie achten: Der Duft von dunkler Schokolade dämpft den Appetit drastisch. Vor dem Workout geschnüffelt, verringerte das herbe Kakao-Aroma den Hunger und sorgte für ein schnelleres Sättigungsgefühl. Die Milchschokolade hingegen zeigte trotz ihres süßeren und laut Probanden besseren Dufts keinen Effekt auf den Appetit.

© Getty Images/fStop

Gehirn trickst die Muskeln aus

Die Erklärung für dieses verblüffende Phänomen liegt tief in unserer Psychologie verankert. Der Studienleiter erklärt, dass die massive Steigerung der Wiederholungen ohne das Gefühl größerer Anstrengung eine faszinierende psychobiologische Reaktion ist.

Unser Gehirn verbindet den altbekannten Duft von Schokolade sofort mit einer Belohnung und positiven Emotionen. Das Einatmen des Aromas setzt im Nervensystem eine Kettenreaktion in Gang, die dem Körper signalisiert, dass er noch über ungeahnte Kraftreserven verfügt. Damit der Trick funktioniert, muss die trainierende Person das Aroma allerdings gut kennen und als angenehm empfinden. Unbekannte oder gar abstoßende Gerüche haben keinerlei positive Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit im Gym.