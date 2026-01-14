Howard Carpendale wird 80 – und kündigt eine TV-Auszeit an

Der beliebte deutsche Schlager-Star feiert seinen runden Geburtstag und überrascht die Fans mit einer Ansage.

Am 14. Jänner feiert Howard Carpendale seinen 80. Geburtstag – und mit 80 Jahren zeigt der Sänger einmal mehr, dass er sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht. Nach einem Jahr voller TV-Auftritte nimmt er sich 2026 bewusst eine Auszeit vom Bildschirm. Bereits bei den „Schlagerchampions“ ließ der 80-Jährige durchblicken, dass der Fokus künftig stärker auf der Bühne liegen soll – nun hat sein Management dies offiziell bestätigt.

Fans sind überrascht, haben aber Verständnis

Wie gegenüber Schlager.de erklärt wurde, stehen für 2026 sämtliche Zeichen auf Live-Auftritte: „Da Howard im Jahr 2025 in sehr vielen TV-Formaten zu erleben war, wird nun der Fokus auf die zahlreichen Liveshows liegen.“ Damit macht das Team deutlich, wie wichtig dem Sänger der direkte Kontakt zu seinen Fans ist. Carpendale zieht die Energie tausender Menschen im Publikum einem Fernsehstudio eindeutig vor – eine Entscheidung, die bei seinen Anhängern auf viel Verständnis stößt.





Seine große Arena-Tour startet am 12. März 2026 und führt quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch damit ist das Konzertjahr längst nicht abgeschlossen: Ab Sommer sind zahlreiche Open-Air-Shows geplant. „Diese Termine spielen wir als ‚Zugabe‘ – aufgrund der Nachfrage“, heißt es seitens seines Managements. Es bliebe daher auch viel zu wenig Zeit für andere Dinge.