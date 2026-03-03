Nach Horten-Villa: Nächster Millionen-Deal am Wörthersee

Am Wörthersee sorgt der nächste Millionen-Deal für Aufsehen: Das traditionsreiche Angerer-Schlössl in Pörtschach hat den Besitzer gewechselt. Der Kaufpreis soll bei rund 32 Millionen Euro liegen.

Nach Jahren ohne große Immobiliendeals kommt wieder Bewegung in den Luxusmarkt am Wörthersee. Kürzlich wurde das Angerer-Schlössl in Pörtschach verkauft, wie auch im Grundbuch ersichtlich ist. Als Käufer werden deutsche Unternehmer genannt, der Kaufpreis soll laut Insidern rund 32 Millionen Euro betragen haben. Verkäufer war Thomas Hopfgartner von der Agentur "Living Deluxe".

Thomas Hopfgartner © Hersteller

Zuvor hatte bereits die Heidi Horten-Villa für 83 Millionen Euro den Besitzer gewechselt.

Historisches Bauwerk

Angerer Schlössl in Pörtschach © Hersteller

Das Angerer-Schlössl in Pritschitz wurde 1895 errichtet. Architekt war Alexander Graf, der auch die Wiener Volksoper baute. Bereits 1880 kam die Familie des Kaiserlichen Rates Karl Angerer aus Wien nach Pritschitz, um dort das "Wörthersee-Schlössl" errichten zu lassen.

Kommerzialrat Alexander Angerer, ein Sohn der Familie, gilt später als Begründer des Segelsports am Wörthersee. Zuletzt gehörte die Immobilie der Klagenfurter Unternehmerin Hildegard Mosser-Botzenhart.

Prominente Nachbarschaft

Der Entertainer starb am 12.02 2011.

© Photo Press Service/www.photopress.at

In der Umgebung befinden sich zahlreiche prominente Anwesen. Der verstorbene Peter Alexander hatte dort eine Villa, auch Juwelier Hans Schullin ist Anrainer. Mit dem Verkauf des Angerer-Schlössls geht eines der spektakulärsten Immobilienangebote Österreichs in neue Hände über.