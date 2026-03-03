Schlagerstar Beatrice Egli auf Männerfang bei "Germany's Next Topmodel"

Die Sängerin heizt Spekulationen um eine Zusammenarbeit an. Sucht sie etwa gar Gesichter für ihr neuestes Musikvideo?

Ein kurzer Teaser, aber ein gewaltiges Echo: In der Welt der sozialen Medien brodelt die Gerüchteküche, seit Schlager-Sonnenschein Beatrice Egli (37) im neuesten Trailer von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) aufgetaucht ist. Die Fans rätseln: Sucht die Schweizerin etwa ein neues Karrierestandbein – oder gar einen neuen „Feschak“?

Die Spekulationen heizte Egli höchstpersönlich an, indem sie den Clip auf ihrem Instagram-Profil teilte – ganz ladylike ohne ein einziges Wort des Kommentars. Diese charmante Geheimniskrämerei sorgt natürlich für wilde Theorien unter den Kiebitzen der Promi-Welt. Die endgültige Auflösung des Rätsels gibt es erst am Mittwochabend, dem 4. März (20:15 Uhr, ProSieben), wenn die Episode über die Bildschirme flimmert.

Casting-Coup für neues Musikvideo?

Wie das Portal Schlager.de erfahren haben will, steckt hinter dem Besuch bei Model-Mama Heidi Klum (52) ein ganz pragmatischer Grund: Beatrice Egli soll angeblich auf der Suche nach männlichen Hauptdarstellern für ihr nächstes Musikvideo sein.

Seit Heidi Klum ihre Show auch für männliche Models geöffnet hat, ist die Sendung zum perfekten „Jagdrevier“ für Regisseure und Künstler geworden, die auf der Suche nach dem perfekten Look sind. Ob die Sängerin unter den strammen Burschen der aktuellen Staffel fündig geworden ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Schweigen bei Management und Label

Bisher hüllen sich sowohl die Plattenfirma als auch das Management der Sängerin in Schweigen. Anfragen des Schlagerportals blieben unbeantwortet, was die Spannung natürlich nur weiter steigen lässt.