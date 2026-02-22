Lawinengefahr: AT-Alert jetzt auch in Vorarlberg

Nach Tirol löste auch Vorarlberg einen AT-Alert aus.

In Vorarlberg ist am Sonntagvormittag wegen anhaltender hoher Lawinengefahr der AT-Alert ausgelöst worden. Vielerorts herrschte Lawinenwarnstufe vier von fünf, hieß es vom Lawinenwarndienst: Lawinen könnten nicht nur von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, auch "Fernauslösungen und spontane Lawinen sind weiterhin zu erwarten". Vor Aktivitäten abseits der gesicherten Bereiche wurde ausdrücklich gewarnt.

Wieder freigegeben wurde unterdessen die L198, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Am Samstagnachmittag war eine Lawine auf der L198 zwischen Zürs und dem Flexenpass abgegangen, die Lawine hatte die Fahrbahn auf einer Länge von rund 30 Metern bis zu 1,20 Meter hoch verschüttet. Personen kamen aber nicht zu Schaden. Nach dem Lawinenabgang wurde beschlossen, die Straße ab 17.00 Uhr zu sperren. Die Sperre wurde Sonntagfrüh nach einer Begutachtung durch die Lawinenkommission aber wieder aufgehoben.