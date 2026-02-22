Alles zu oe24VIP
Wir helfen weiter

Rudolf Fußi

22.02.26, 08:30
Soll die EU weiterhin der Ukraine helfen? Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Die Ukraine wurde von Putins Russland brutal überfallen, und seit mittlerweile vier Jahren wehrt sich dieses tapfere Volk gegen seine Unterwerfung. Die Russen bomben gezielt die Energieinfrastruktur nieder, damit die Menschen ihre Wohnungen nicht mehr heizen können und in Folge kriegsmüde werden. Bei uns hört man immer wieder Stimmen, die meinen, dass es besser sei, unter Putins Schreckensherrschaft zu leben, als weiter Krieg zu führen.

Wie hochnäsig und arrogant solche Äußerungen sind! Wir sitzen in geheizten Wohnungen; zigtausende Ukrainer frieren bei Minusgraden ohne Heizung – unvorstellbar. Die europäischen Staaten unterstützen das angegriffene Land mit Geld, Waffen und humanitärer Hilfe. Soll man damit aufhören? Wenn die Ukraine sich nicht mehr wehren kann, gibt es keine Ukraine mehr, und Putin hätte mit seinem Landraub gewonnen. Dies kann und darf im 21. Jahrhundert nicht geschehen, dass man Grenzen mit Waffengewalt neu zieht. Dieser Krieg muss enden, und wie jeder Krieg davor, wird er auch enden; die Frage ist nur: Wann? Das wissen wir nicht. Aber solange dieser Krieg andauert, steht für mich fest, dass es unsere moralische Pflicht ist, zu helfen, so gut wir können – weil wir Menschen sind.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

