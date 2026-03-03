Millionär Walter Temmer: Trotz Nahost-Krieg total entspannt in Dubai

Während zahlreiche Influencer von Horror-Szenarien aus der Wüsten-Metropole berichten, lässt es sich der steirische Multi-Millionär in Dubai gut gehen und feiert eine Party nach der anderen.

"Es ist total entspannt hier. Da ist es in Berlin mit Sicherheit gefährlicher", lacht Walter Temmer im Telefon-Talk mit oe24. Seit letzten Freitag sind er und seine Frau Susi auf Urlaub in Dubai - wohlwissend, dass es im Nahen Osten brodelt. "Wir haben extra noch einen Flug am Freitag genommen, weil ich wusste, dass es im Iran brodelt und die Flüge eventuell eingestellt werden könnten", erklärt der steirische Unternehmer.

Urlaub nahe einem Kriegsgebiet?

Susi und Walter Temmer in Dubai © Instagram

Temmer habe natürlich gewusst, dass in Iran jederzeit der Krieg ausbrechen könnte. Abgehalten hat ihn das allerdings nicht, was ihm zur Zeit in den sozialen Netzwerken auch viel Kritik einbringt. "Wir kriegen hier nichts vom Krieg mit. Alle sind am Strand und haben eine gute Zeit. Das Hotel ist so voll, dass das Frühstücks-Buffet meist schon leergeräumt ist, wenn wir aufstehen", lacht Temmer. Nur einmal habe er was von Raketen über Dubai gesehen. "Einmal in der Nacht haben wir eine Rakete gesehen, die abgefangen wurde. Für mich sah es aber eher wie ein Feuerwerk als Touristen-Attraktion aus. Angst hat es mir nicht gemacht", erklärt er.

Mitleids-Masche der Dubai Influencer?

Walter und Susi Temmer residieren im Luxus-Hotel Jumeirah Mina Al Salam nur wenige Meter vom Burj al Arab Hotel entfernt, wo es nach einem Drohnenangriff zu einem Feuer kam. Immer noch keine Angst bei den Austro-Geissens. "Es war ein kleines Feuer an der Fassade. Nach 20 Minuten war es gelöscht und alles vorbei", schildert Susi im oe24-Talk. Temmer versteht auch die zahlreichen Postings der Dubai-Influencer nicht. "Ich kann es nicht nachvollziehen, dass viele Posten wie schlimm es hier ist und wieviel Angst sie haben. Für mich sieht es so aus, als würden sie das nur wegen der Klicks machen und um Mitleid von ihren Followern zu bekommen. Ich verstehe es nicht", erklärt Walter.

Noch bis Freitag wollen die Temmers noch in Dubai bleiben - sofern sie dann heimfliegen können. "Zur Zeit ist der Flughafen in Betrieb, aber halt nur eingeschränkt. Ich weiß, dass die Austrian Airlines zur Zeit noch nicht nach Dubai fliegen, aber wir fliegen ohnehin mit Emirates über Frankfurt nach Wien. Und wenn der Flughafen zusperrt, genießen wir halt noch länger unsere tolle Zeit in Dubai", grinst Temmer.