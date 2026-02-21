Alles zu oe24VIP
Pkw flüchtete

Raser erfasst 55-Jährige und lässt sie verletzt liegen

21.02.26, 12:18
Die Fußgängerin überquerte einen Schutzweg, als das Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen auf sie zuraste und sie erfasste.

Enns. In Enns (Bezirk Linz-Land) ist Samstagfrüh eine 55-Jährige von einem Fahrzeug erfasst und mehrere Meter auf die Seite geschleudert worden. Statt anzuhalten, ließ der Lenker die Frau verletzt zurück. In Linz fuhr tags zuvor ein Linienbus einen 25-Jährigen nieder. Der Mann soll zum Zeitpunkt des Unglücks telefoniert haben. Das berichtete die Polizei.

Die Fußgängerin überquerte in der Dr.-Renner-Straße einen Schutzweg, als das Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen auf sie zuraste und die Ungarin erfasste. Die Frau wurde mehrere Meter auf die Seite geschleudert. Der dunkle Pkw hielt nicht an und flüchtete in Richtung Asten. Die Verletzte kam in das UKH Linz.

Beim Telefonieren von Bus niedergefahren

Der 25-jährige Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Linz von dem Linienbus erfasst worden. Der Mann hatte in der Ziegeleistraße mit dem Handy telefonierend die Fahrbahn überquert und dürfte dabei den ankommenden Linienbus übersehen haben. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste den Linzer, der etwa fünf Meter weggeschleudert wurde und verletzt auf der Gehsteigkante liegen blieb. Rettung und Notarzt kümmerten sich um den 25-Jährigen und brachten ihn in das Krankenhaus. Bei dem Fußgänger wurde ein Alkowert von 0,7 Promille festgestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

