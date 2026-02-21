Alles zu oe24VIP
  4. Steiermark
Rettungssirene
© getty

Unfall-Tragödie

Fußgänger (65) auf Zebrastreifen von Alko-Lenker erfasst – tot

21.02.26, 10:52
In Fohnsdorf (Bezirk Murtal) ereignete sich ein folgenschwerer Unfall.

Steiermark. Die Unfall-Tragödie geschah am Freitagabend gegen 20.40 Uhr: Zwei Fußgänger, ein 65-Jähriger und eine 44-Jährige (beide aus dem Bezirk Murtal), wurden auf einem Schutzweg in Fohnsdorf von einem 36-jährigen Autolenker erfasst und niedergestoßen. Die beiden Fußgänger erlitten zunächst schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Heute gab die steirische Polizei bekannt, dass das 65-jährige Unfallopfer in den frühen Morgenstunden des Samstags im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die 44-jährige Fußgängerin befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung.

Unfall-Lenker war alkoholisiert

Der Unfall passierte auf der Wasendorferstraße in Fohnsdorf/Dietersdorf als die beiden Fußgänger gerade den Schutzweg überqueren wollten. Die Polizei führte bei dem Pkw-Lenker einen Alkotest durch – dieser ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde abgenommen.

