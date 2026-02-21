Alles zu oe24VIP
Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)
© APA/WOLFGANG JANNACH

Jetz fix

Kärntens LH Kaiser tritt am 31. März zurück

21.02.26, 10:25
Teilen

Der Wechsel an der politischen Spitze Kärntens wird Anfang April stattfinden.  

Wie ein Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser gegenüber der APA bestätigte, wird Kaiser am 31. März offiziell aus dem Amt verabschiedet. Zwei Tage später, am 2. April, wird Daniel Fellner (beide SPÖ) in einer Landtagssitzung zum Nachfolger gewählt werden. In der Zwischenzeit übernimmt Kaisers Stellvertreterin Gabriele Schaunig für einen Tag das Amt.

Kärntner SPÖ-Chef Daniel Fellner
© APA/WOLFGANG JANNACH

13 Jahre nach dessen Amtsantritt endet die "Ära Kaiser" damit in der heurigen Osterwoche. Kaiser ist damit der drittlängstdienende Landeshauptmann in der Geschichte Kärntens. Über die Details des Wechsel will man am kommenden Donnerstag in einer Pressekonferenz aufklären, hieß es aus Kaisers Büro. Die Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erfolgt dann innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl. Zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Kärnten wurde Fellner bereits im September gewählt.

