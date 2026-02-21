14 Kilometer! Mega-Stau im Reiseverkehr

Autofahrer müssen am Samstag viel Geduld aufbringen.

Ein Lkw-Unfall Samstagfrüh zwischen Werfen und Pass Lueg führte zu langen Staus auf der Tauern Autobahn (A10) in Richtung Deutschland. Zwar blieb ein Fahrstreifen offen, im regen Urlauberverkehr bildete sich aber rasch ein Stau, der am Vormittag knapp 14 Kilometer bis Hüttau zurück reichte. Vor dem Helbersbergtunnel wurde der Verkehr blockweise abgefertigt, der Zeitverlust betrug über eineinhalb Stunden, berichtete der ÖAMTC. Der Lkw wird voraussichtlich erst in den Abendstunden entfernt werden können, man muss also den ganzen Tag über mit Verzögerungen rechnen. Auch auf den begleitenden Bundesstraßen (B99, B159) kamen Autofahrende kaum voran.

Lange Staus

In Tirol und Vorarlberg machte sich der Urlauberverkehr auf den klassischen Strecken bemerkbar. So staute es etwa auf der Fernpass-Strecke (B179) abschnittsweise im gesamten Verlauf in beiden Richtungen, auf der Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel, auf der Seefelder Straße (B177) zwischen Scharnitz und Seefeld in Tirol. Auf der Pass Thurn Straße (B 161) standen die Kolonnen von Jochberg bis Kitzbühel.

Bis zu eine Stunde Wartezeit verzeichnete der Club vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntal Autobahn (A12). Auf der S16 (Arlberg Schnellstraße) kam es in beiden Richtungen zu Verzögerungen: In Richtung Bregenz staute es zwischen Flirsch und St. Anton am Arlberg, in Vorarlberg ging es zeitweise in beiden Richtungen zwischen Langen und Bludenz Ost nur im Schritttempo voran.